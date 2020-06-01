صحافة اليمن تتعرض لموجة قمع وتنكيل بعد الانقلاب الحوثي بريطانيا تتحدث عن مناخ إيجابي في مشاورات غريفيت مع مليشيات الحوثي مستغلة توقف المدارس ونقطاع الرواتب مليشيات الحوثي حملة تجنيد في صفوف المعلمين منظمة حقوقية ترصد وجود 30ألف طفل في صفوف المليشيات ..وهذا هو السبب تقدم لقوات الجيش الوطني في صرواح وخسائر كبيرة في صفوف المليشيات 15 حالة وفاة جديدة وتسجيل 185إصابة بالفيروس كورونا باليمن ”يدفنون تحت جنح الليل وحالة الإصابة بالآلاف“.. تقرير لوكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية يكشف حجم ضحايا ”كورونا“ في مناطق سيطرة الحوثيين دولة خليجية تقوم بتسريح مئات الطيارين والآلاف من أطقم الضيافة .. في أكبر انهيار اقتصادي منذ عقود الحكومة اليمنية تعتبر قانون ”الخُمُس“ الحوثي ”أخطر وثيقة عنصرية في العصر الحديث“ وتدعو للتصدي له بكل الخيارات المتاحة والممكنة بعد انهيار الريال.. البنك المركزي يبدأ حملة ضد منشآت الصرافة المتلاعبة بأسعار الصرف بعدن ويغلق عددا منها
شنّت قوات الجيش الوطني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، هجوماً مباغتاً على مواقع ومرتفعات كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني تمكنوا خلال الهجوم من تحرير مواقع ومرتفعات في جبهة صرواح، وألحقوا بالميليشيات الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات ومواقع متفرقة للميليشيات الحوثية في ذات المديرية، وأسفر القصف والغارات عن تفجير مخزني سلاح وتدمير ثلاثة أطقم وعربتين، إضافة إلى سقوط عدد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.
ونشر المركز مقطع فيديو للعملية النوعية التي نفذها الجيش الوطني في صرواح وسط فرار عناصر الميليشيات.