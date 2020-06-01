تقدم لقوات الجيش الوطني في صرواح وخسائر كبيرة في صفوف المليشيات

الأربعاء 10 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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شنّت قوات الجيش الوطني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، هجوماً مباغتاً على مواقع ومرتفعات كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني تمكنوا خلال الهجوم من تحرير مواقع ومرتفعات في جبهة صرواح، وألحقوا بالميليشيات الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات ومواقع متفرقة للميليشيات الحوثية في ذات المديرية، وأسفر القصف والغارات عن تفجير مخزني سلاح وتدمير ثلاثة أطقم وعربتين، إضافة إلى سقوط عدد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

ونشر المركز مقطع فيديو للعملية النوعية التي نفذها الجيش الوطني في صرواح وسط فرار عناصر الميليشيات.