15 حالة وفاة جديدة وتسجيل 185إصابة بالفيروس كورونا باليمن

الأربعاء 10 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- خاص

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أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورنا (حكومية) في بيان، تسجيل 28 إصابة جديدة و15 وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في اليمن إلى 524، بينها 127 وفاة، و23 متعافيا.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي التي أعلنت حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لها بالتكم عن العدد الحقيقي للضحايا