صحافة اليمن تتعرض لموجة قمع وتنكيل بعد الانقلاب الحوثي بريطانيا تتحدث عن مناخ إيجابي في مشاورات غريفيت مع مليشيات الحوثي مستغلة توقف المدارس ونقطاع الرواتب مليشيات الحوثي حملة تجنيد في صفوف المعلمين منظمة حقوقية ترصد وجود 30ألف طفل في صفوف المليشيات ..وهذا هو السبب تقدم لقوات الجيش الوطني في صرواح وخسائر كبيرة في صفوف المليشيات 15 حالة وفاة جديدة وتسجيل 185إصابة بالفيروس كورونا باليمن ”يدفنون تحت جنح الليل وحالة الإصابة بالآلاف“.. تقرير لوكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية يكشف حجم ضحايا ”كورونا“ في مناطق سيطرة الحوثيين دولة خليجية تقوم بتسريح مئات الطيارين والآلاف من أطقم الضيافة .. في أكبر انهيار اقتصادي منذ عقود الحكومة اليمنية تعتبر قانون ”الخُمُس“ الحوثي ”أخطر وثيقة عنصرية في العصر الحديث“ وتدعو للتصدي له بكل الخيارات المتاحة والممكنة بعد انهيار الريال.. البنك المركزي يبدأ حملة ضد منشآت الصرافة المتلاعبة بأسعار الصرف بعدن ويغلق عددا منها
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورنا (حكومية) في بيان، تسجيل 28 إصابة جديدة و15 وفاة.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في اليمن إلى 524، بينها 127 وفاة، و23 متعافيا.
ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي التي أعلنت حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لها بالتكم عن العدد الحقيقي للضحايا