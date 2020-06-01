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بعد انهيار الريال.. البنك المركزي يبدأ حملة ضد منشآت الصرافة المتلاعبة بأسعار الصرف بعدن ويغلق عددا منها

الثلاثاء 09 يونيو-حزيران 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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قال البنك المركزي اليمني، الثلاثاء 9 يونيو/حزيران، إنه "دشن حملة واسعة بالتعاون مع نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن ضد المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف، المتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية (الريال اليمني) مقابل العملات الأجنبية".

وأوضح البنك في بيان له نشرته "وكالة سبأ"، أنه تم النزول إلى شركات ومنشآت الصرافة في عدن للتأكد من مدى التزامها بالقوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، بهدف وقف هذا التدهور والتلاعب بالعملة، وضبط سعر الصرف.

وأضاف: في اليوم الأول للحملة كُشف عن عدد من المنشآت وشركات الصرافة المخالفة وتم اتخاذ عددا من العقوبات عليها منها إغلاقها بأوامر من نيابة الأموال العامة.

وأشار البيان إلى أن البنك سيستمر في حملاته لتشمل جميع المحافظات، وسيتخذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين بما فيها سحب التراخيص والإحالة للقضاء.

وخلال الأيام الماضي، شهد الريال اليمني تراجعاً في قيمته أمام العملات الأجنبية، مسجلاً أكثر من 700 ريال مقابل الدولار.

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