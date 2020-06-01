الحكومة اليمنية تعتبر قانون ”الخُمُس“ الحوثي ”أخطر وثيقة عنصرية في العصر الحديث“ وتدعو للتصدي له بكل الخيارات المتاحة والممكنة بعد انهيار الريال.. البنك المركزي يبدأ حملة ضد منشآت الصرافة المتلاعبة بأسعار الصرف بعدن ويغلق عددا منها تحذير أممي: اليمن و 6 دول أخرى ستشهد ذروة انتشار فيروس ”كورونا“ خلال الـ3 الأشهر المقبلة بإسناد طيران التحالف.. قوات ”الشرعية“ تباغت مليشيا الحوثي في ”صرواح“ بهجوم عنيف وتحرر عدد من المواقع تعرف على أسمائهم.. ”مأرب برس“ يرصد مقتل 39 صحفيا يمنيا منذ انقلاب مليشيا الحوثي واجتياح العاصمة صنعاء أحدث النظريات السياسية لضاحي خلفان ... إسقاط ترامب والاخوان المسلمين السعودية تستعد لزفاف خبر مبشر للعالم العربي والإسلامي بخصوص موسم الحج لهذا العام وزارة الدفاع اليمنية تنعي أحد أبرز القادة العسكريين قاضي يمني يرد على قانون الخُمس الحوثي ويوضح من ناحية شرعية «بيان» كارثة عائلية في أبوظبي.. تجمع عائلي يتحول الي مأتم .. امرأة وعشرة من أبنائها واحفادها.. ضحية التساهل
قال البنك المركزي اليمني، الثلاثاء 9 يونيو/حزيران، إنه "دشن حملة واسعة بالتعاون مع نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن ضد المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف، المتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية (الريال اليمني) مقابل العملات الأجنبية".
وأوضح البنك في بيان له نشرته "وكالة سبأ"، أنه تم النزول إلى شركات ومنشآت الصرافة في عدن للتأكد من مدى التزامها بالقوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، بهدف وقف هذا التدهور والتلاعب بالعملة، وضبط سعر الصرف.
وأضاف: في اليوم الأول للحملة كُشف عن عدد من المنشآت وشركات الصرافة المخالفة وتم اتخاذ عددا من العقوبات عليها منها إغلاقها بأوامر من نيابة الأموال العامة.
وأشار البيان إلى أن البنك سيستمر في حملاته لتشمل جميع المحافظات، وسيتخذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين بما فيها سحب التراخيص والإحالة للقضاء.
وخلال الأيام الماضي، شهد الريال اليمني تراجعاً في قيمته أمام العملات الأجنبية، مسجلاً أكثر من 700 ريال مقابل الدولار.