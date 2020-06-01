بإسناد طيران التحالف.. قوات ”الشرعية“ تباغت مليشيا الحوثي في ”صرواح“ بهجوم عنيف وتحرر عدد من المواقع

الثلاثاء 09 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شنّت قوات الجيش الوطني، الثلاثاء 9 يونيو/حزيران، هجوماً مباغتاً على مواقع ومرتفعات كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح غرب محافظة مارب.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، أن قوات الجيش الوطني تمكنت خلال الهجوم من تحرير مواقع ومرتفعات في جبهة صرواح، وألحقوا بالمليشيات الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأكد المصدر أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفتا تعزيزات ومواقع متفرقة للمليشيات الحوثية في ذات المديرية، وأسفر القصف والغارات عن تفجير مخزني سلاح وتدمير ثلاثة أطقم وعربتين، إضافة إلى سقوط عدد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.