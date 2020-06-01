تعرف على أسمائهم.. ”مأرب برس“ يرصد مقتل 39 صحفيا يمنيا منذ انقلاب مليشيا الحوثي واجتياح العاصمة صنعاء

الثلاثاء 09 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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يحتفل الصحفيون اليمنيون، الثلاثاء، بيوم الصحافة في اليمن، الذي يوافق 9 يونيو/ حزيران من كل عام، في ظل وضع شديد الخطورة، والوضع المزري لحرية الرأي والتعبير منذ 6 سنوات.

ويتعرض الصحفيون اليمنيون لانتِهاكات ومُلاحقات مُتواصِلة، ولم تفلح الإدانات المتكرّرة التي أطلقتها منظمات وطنية ودولية في وضع حدٍّ للإيذاء المَعنَوي والمادّي الذي يُطارد الصحفيين اليمنيين.

وتتزايد مِحنة الصحفيين والإعلاميين الناتجة عن الحرب الدائرة وتداعياتها على مِهنة الصحافة، ومناخ الحريات وصل إلى حد القتل والاحتجاز التعسّفي، واستخدامهم كدروع بشرية، والإخفاء القسري، ووقف الرواتب، والطرد من العمل.

لم تقتصِر تلك الانتهاكات فقط على الاعتقال والملاحقة، بل وصلت إلى حد محاكمة 10 صحفيين وإدانتهم من قبل الحوثيين بـ"الخيانة العظمى"، ومطالبات بإعدامهم، بل وصل الامر لحد استهداف حياة الصحفيين انفسهم، ما يجعل الوضع الإعلامي في اليمن بأسوأ أحواله خلال السنوات الخمس الماضية.

ورصد ”مأرب برس“، مقتل 39 صحفيا منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2015م، عقب انقلاب مليشيا الحوثي واجتياحها للعاصمة صنعاء.

وبحسب ما رصده موقع ”مأرب برس“، فإن 21 صحفيا قتلو بنيران وقذائف مليشيا الحوثي، منهم 2 وضعتهم المليشيا كدروع بشرية في مواقع عسكرية معرضة لقصف الطيران، كما قتل 10 آخرين في قصف لطيران التحالف العربي، كما قتل 4 بنيران مسلحين مجهولين، وتوفي 2 صحفيين في ظروف غامضة في مناطق سيطرة الحوثيين ايضا.

وبمناسبة يوم الصحافة قالت نقابة الصحفيين ان "موجة العنف تجاه الصحفيين تتوسع في كل مناطق البلاد، لتبلغ تغييب حياتهم، كان آخرهم المصور نبيل القعيطي الذي قتل في عدن (جنوب)“.

وأضافت في بيان لها: "نشعر بأسى كبير أن تأتي هذه المناسبة وهناك 16 صحفيا يعانون الويلات في السجون، بعضهم صدرت بحقهم أحكام سياسية ظالمة بالإعدام من قبل جماعة الحوثي بصنعاء".

وتابعت: "لا يزال هناك أيضا زميلان قابعان في سجون الحكومة بمحافظتي مأرب وحضرموت (شرق)، وآخر مخفي من قبل تنظيم القاعدة في حضرموت منذ العام 2015".

وجددت النقابة دعوتها لإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين، وإيقاف سياسات العداء المستمرة ضد الصحافة والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام.

أسماء الصحافيين اللذين قتلوا منذ 2015م، في مختلف مناطق اليمن، بحسب ما رصده ”مأرب برس“:

نبيل القعيطي

قتل برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 02‏/06‏/2020م.



عبدالله القادري

قتل بقصف صاروخي أثناء تغطيته سبر المعارك في البيضاء بتاريخ 2018م



أواب الزبيري

قتل في تفجير مبنى سكني فخخته قوات الحوثي في حي العسكري شرق مدينة تعز بتاريخ 18 نوفمبر 2016

جميلة جميل

وفاة مشبوهة ومفاجئة في العاصمة صنعاء بتاريخ 5 ديسمبر 2015م



مساعد الحارثي

قتل اثناء تغطيته للمعارك بمحافظة شبوة بتاريخ 17 يونيو 2016م

عبد الكريم الجرباني

قتل برصاص قناص حوثي أثناء تغطيته لسير المعارك في جبهة حرض بتاريخ 22 يونيو 2016م



وائل محمد شاهر العبسي

قتل بقذيفة حوثية أثناء تغطية سير المعارك رفقة صحفيين آخرين بمدينة تعز بتاريخ 26 مايو 2017م



تقي الدين محمد الحذيفي

قتل بقذيفة حوثية أثناء تغطية سير المعارك رفقة صحفيين آخرين بمدينة تعز بتاريخ 26 مايو 2017م



سعد سامي النظاري

قتل بقذيفة حوثية أثناء تغطية سير المعارك رفقة صحفيين آخرين بمدينة تعز بتاريخ 26 مايو 2017م



محمد عبده العبسي

قتل تسمما بغاز أول اكسيد الكربون بالعاصمة صنعاء بتاريخ 20 ديسمبر 2016م



سعاد حجيرة

قتلت مع زوجها المخرج (منير الحكمي) بغارة لطيران التحالف استهدف منزلهما في منطقة بيت معياد بالعاصمة صنعاء بتاريخ 10 فبراير 2016م



منير الحكمي

قتل بغارة لطيران التحالف استهدف منزله في منطقة بيت معياد بالعاصمة صنعاء بتاريخ 10 فبراير 2016م



أمين الجرموزي

قتل أثناء المعارك الدائرة في منطقة عتمة بتاريخ 24 فبراير 2017م



مبارك العبادي

قتل برصاص الحوثيين أثناء تغطية المعارك بمحافظة الجوف بتاريخ 5 اغسطس 2016م



أحمد الشيباني

قتل برصاص قناص حوثي أثناء تغطيته للمعارك في تعز بتاريخ 16 فبراير 2016م



هاشم الحمران

قتل بغارة لطيران التحالف في صعدة بتاريخ 21 يناير 2016م



المقداد محمد

قتل بغارة لطيران التحالف في صنعاء بتاريخ 17 يناير 2016م



محمد شمسان

قتل بغارة لطيران التحالف بصنعاء بتاريخ 20 أبريل 2015م



عبدالكريم الخيواني

قتل برصاص مسلحين مجهولين بمنزله في العاصمة صنعاء بتاريخ 18 مارس 2015م



خالد الوشلي

قتل بانفجار قنبلة بمحافظة ذمار بتاريخ 4 يناير 2015م



محمد اليمني

قتل بقصف حوثي أثناء تغطية سير المعارك في جبهة الضباب بتعز بتاريخ 21 مارس 2016م



عبدالله قابل

قتل في منطقة هران بعد ان استخدمهم الحوثيون دروعا بشرية لقصف طيران التحالف بتاريخ 25 مايو 2015م



يوسف العيزري

قتل في منطقة هران بعد ان استخدم الحوثيون دروعا بشرية لقصف طيران التحالف بتاريخ 25 مايو 2015م



عبدالله عزيزان

قتل برصاص الحوثيين أثناء تغطية سير المعارك في بيحان بشبوة بتاريخ 29 مايو 2016م



عبدالكريم ناصر مثنى

قتل برصاص الحوثيين أثناء تغطية سير المعارك في صرواح بمأرب بتاريخ في 22 ابريل 2015م



محمد الظاهري

قتل برصاص مسلحين مجهولين بتعز بتاريخ 3 سبتمبر 2018م



عبده اسماعيل المختاري

قتل برصاص قناص حوثي اثناء تغطيته للمعارك بجبهة باقم بتاريخ 15 نوفمبر 2018م



محمد ناصر الوشلي

قتل بقصف لطيران التحالف أثناء تجهيز عمل تلفزيوني لقناة اليمن التابعة للحوثيين في الحديدة بتاريخ 13 أبريل 2018م



محمد غالب القدسي

قتل بقصف صاروخي حوثي اثناء تغطيته للمعارك في مديرية المعافر بمحافظة تعز بتاريخ 22 يناير 2018م



أحمد الميموني

قتل برصاص مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية في شارع بغداد بالعاصمة صنعاء بتاريخ3 أبريل 2018م



عمر عزي محمد

مهندس ارسال، قتل بقصف للتحالف استهدف محطة ارسال اذاعة الحديدة بتاريخ 16 سبتمبر 2018م



عبدالله المنتصر

مصور قتل بقصف طيران التحالف في حيس بالحديدة بتاريخ 7 فبراير 2018م



عبيد جماعي

قتل بقصف طيران التحالف لمحطة ارسال اذاعة الحديدة بتاريخ 16 سبتمبر 2018م



عيسى النعمي

قتل بلغم حوثي وهو يغطي سير المعارك في باقم شمال غرب صعدة بتاريخ 1 اغسطس 2018م



أحمد المصعبي

قتل بقذيفة حوثية اثناء تغطيته المعارك في الملاجم شمال البيضاء بتاريخ 18 اغسطس 2018م



علي أبو الحياء

توفي في القاهرة متأثرا بجراح أصيب جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء تغطيته سير المعارك في الساحل الغربي بتاريخ 17 مايو 2018م



أحمد الحمزي

قتل بقذيفة حوثية اثناء تغطيته سير المعارك بجبهة قانية شمال البيضاء بتاريخ 30 اغسطس 2018م



أسامة محمد المقطري

قتل بقصف صاروخي لجماعة الحوثي بتاريخ 27 يناير 2017م أثناء تغطيته المعارك شرق مدينة تعز



زكي السقلدي

قتل برصاص مسلحين مجهولين كانو يستقلون دراجة نارية أمام منزله بمدينة الضالع