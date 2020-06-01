وزارة الدفاع اليمنية تنعي أحد أبرز القادة العسكريين

الثلاثاء 09 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مأرب

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نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، قائد لواء المهام الخاصة العميد الركن محمد علي الحجوري، الذي وافاه الأجل، اليوم الثلاثاء، بعد حياة حافلة من النضال والتضحية والفداء في خدمة الوطن والدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات والثوابت الوطنية.

وفيما لم يشير بيان النعي الى اسباب الوفاة؛ قال أن الفقيد كان واحداً من أبرز القادة الذين قدموا تضحيات عظيمة وكانت له مواقف وطنية ثابتة وشجاعة، وكان من أوائل الضباط الذين لبوا نداء الوطن وهبوا إلى ميادين الشرف وتقدموا الصفوف في معركة استكمال تحرير تراب الوطن من المليشيا الحوثية المتمردة والجماعات الإرهابية، وشارك في قيادة عمليات تحرير عددا من المواقع والمناطق في مأرب والجوف وصنعاء وحجة وغيرها، وكان في مقدمة الصفوف لمواجهة مشاريع وأحلام الامامة والاستعمار والتخلف.

كما أكد البيان أن الفقيد البطل كان مثالا متميزا في الجندية والقيادة خلال المهام والمناصب التي تم تكليفه بها، وبرحيله خسر الوطن وقواته المسلحة واحدا من أصدق وأخلص رجالاته الذين كانت لهم بصمات رائدة في بناء وتطوير القوات المسلحة، والوفاء للقسم والشرف العسكري.

وعبّرت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان عن صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي الفقيد ولجميع زملائه من منتسبي القوات المسلحة.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع مغفرته ويسكنه فسيح جنانه.