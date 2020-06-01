السفارة السعودية في واشنطن تصدر تحذيرا هاما وخطيرا

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حذرت السفارة السعودية في واشنطن من أن حساب ArabiaNow على "تويتر" ينشر معلومات مضللة باسم المملكة،
مؤكدة أن هذا الحساب لا علاقة له بالسفارة. وكتب مدير المكتب الإعلامي بالسفارة السعودية في واشنطن سعود كابلي على "تويتر": "بخصوص التغريدات الصادرة من هذا الحساب، نود التوضيح أن الحساب لا يدار من السفارة".
وأشار إلى أنه "حساب غير مفعل منذ عام 2018 وأنه لم يتم الموافقة على إصدار التغريدتين الأخيرتين وأن السفارة ترفض هذا المحتوى جملة وتفصيلا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله".
من جهتها، أكدت شركة Qorvis Communications الأمريكية التي تدير الحساب المذكور، أن الحساب تم اختراقه صباح الاثنين، ولذلك "نشرت فيه عدة تغريدات خاطئة على يد هاكر"، مؤكدة إزالة التغريدات.