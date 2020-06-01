تعرف على نسبة وفيات الرجال بكورونا في اليمن والفئة العمرية الأكثر عرضة للوفاة والمحافظة الأولى

الثلاثاء 09 يونيو-حزيران 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -متابعات

عدد القراءات 647

أعلنت الأمم المتحدة، أن نسبة وفيات فيروس كورونا في اليمن تقترب من 25% من بين حالات الإصابة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن أن "معدل الوفيات مرتفع بشكل مثير للقلق، حيث بلغ 24.77 بالمئة".

ولفت البيان إلى أن "أكثر من 75 بالمئة من الحالات المؤكدة هم رجال وأشخاص في الفئة العمرية ما بين 45 - 59".

وذكر أن محافظة عدن هي الأولى في انتشار كورونا، حيث تم الإبلاغ عن 130 حالة، تليها حضرموت بـ 126".

وأفاد البيان بأن "التقارير تواصل الإشارة إلى أن مئات الأشخاص في البلاد يموتون بأعراض تشبه كورونا".

واعلنت اللجنة الوطنية العليا التابعة لوزارة الصحة في الحكومة الشرعية مساء أمس الاثنين تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ثلاث محافظات يمنية.

وسجلت اللجنة حالتي إصابة بالفيروس في مدينة عدن، وخمس حالات في محافظة لحج، ومثلها في محافظة تعز.

وأكدت اللجنة ارتفاع عدد إصابات كورونا في اليمن منذ أبريل الماضي إلى 496 حالة بينها 112 حالة وفاة.

ولا تشمل هذه الاحصائية المناطق الخاضعة للحوثيين، الذين اعلنوا عن اربع حالات فقط.