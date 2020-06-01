شارك في حملة الكترونية تنطلق مساء اليوم

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تنطلق اليوم الثلاثاء الساعة الثامنة مساءا حملة الكترونية، للتضامن مع الصحفيين المختطفين في سجون المليشيات الانقلابية.
وتاتي الحملة تزامنا مع يوم الصحافة اليمنية، التي توافق الـ9 من يونيو من كل عام، تحت هشتاج #يوم_الصحافه_اليمنيه #YemeniPressDay .
وأهاب منظمو الحملة بكل المنظمات والمؤسسات الإعلامية والقيادات السياسية والصحفيين والإعلاميين والناشطين، المشاركة الفاعلة في الحملة ، معتبرين أن ذلك واجباً إنسانياً وحقوقياً والتزاماً أخلاقياً، كما أنه انتصاراً لقضايا الوطن.
وأشار بيان صادر عن الحملة، إلى أن ذكرى يوم الصحافة اليمنية، يأتي فيما لا يزال الصحفيون اليمنيون يدفعون ثمناً باهظاً معمدا بالدم، وتعيش حرية الصحافة في اليمن أسوأ مراحلها منذ الانقلاب الأرعن لمليشيا الحوثي المتمردة على كل القيم والمواثيق وحقوق الإنسان.
ودعت الحملة للتضامن الواسع مع الصحفيين المختطفين في سجون مليشيات الحوثي الذين يشارفون على دخول عامهم السادس ، ومنهم الذين صدرت بحقهم أوامر قتل من قبل المليشيات، الى جانب آخرين مخفيين قسرياً.
وأوضحت أن الحملة تأتي للتضامن مع كل الصحفيين الذين انتهكت حرياتهم وتم مصادرة حقوقهم، وفقدوا أعمالهم وقطعت رواتبهم، والمهجرين والنازحين، بسبب الوحشية الحوثية، التي استهدفت الصحفيين، وفي مقدمتهم صحفيي الإصلاح ومؤسساته الإعلامية.