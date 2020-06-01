قانون زكاة الخُمس في كاريكاتير معبر .. شاهد

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اثارت وثيقة حوثية تضمنت بنودا لقانون تتجه حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) لاقراره ضجة وتفاعل واسعين؛ بحسب ما رصده مأرب برس خلال الساعات الماضية .
ومع كل ما كتب حول القانون الموصوف بالعنصري، والذي يعطي الحوثيين الحق في (20%) اي خمس ما يمتلكه اليمنيين حتى من بيض الدجاج ، فان للصورة الكاريكاتيرية تعبيرا ابلغ من اي كلام.
التالي ،كاريكاتير للفنان رشاد السامعي يختصر الكثير ويلخص المشهد ..