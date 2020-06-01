مقتل مسؤول عسكري رفيع المستوى تابع لمليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ بأبين

الثلاثاء 09 يونيو-حزيران 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قُتل ضابط كبير بقوات تابعة لما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتيا، الاثنين 8يونيو/حزيران، خلال معارك مع القوات الحكومية بمحافظة أبين (جنوب).

ونقلت وكالة الاناضول عن مصدر عسكري قوله إن "أركان حرب الكتيبة الأولى حزم، العقيد علي سيف الحالمي، قُتل الإثنين، في المعارك الدائرة بريف مدينة زنجبار".

ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل بهذا الخصوص، فيما لم يصدر عن المجلس الانتقالي الجنوبي أي بيان حول الموضوع لغاية صباح الثلاثاء.

وتشهد محافظة أبين قتالا عنيفا منذ 12 مايو/آيار الماضي، وسط محاولات الجيش اليمني التوغل في مدينة زنجبار مركز المحافظة واستعادتها من يد المجلس الانتقالي.

ويسيطر المجلس على عدن منذ أغسطس/آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية؛ حيث اتهمت الحكومة اليمنية، الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.