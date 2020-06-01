اليمن.. حين يتحالف دعاة الوحدة بالأمس مع انفصاليو اليوم لخدمة الامارات (تقرير) مقتل مسؤول عسكري رفيع المستوى تابع لمليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ بأبين الحكومة تفتح منفذ الوديعة أمام العالقين في ”شروره“ وتكتفي بالفحص الحراري للتأكد من سلامتهم تسجيل 12 اصابة بفيروس ”كورونا“ في 3 محافظات 8 أطنان أغذية من "مركزالإغاثة"لمتضرري السيول في عدن الإرياني:قانون "الحوثي"النموذج الأسوأ للتمييز العنصرية في العصر الحديث اجتماع ثلاثي لبحث أزمة سد النهضة بحضور مراقبين دوليين قعطبة الضالع تسجل 43 حالة اشتباه بكورونا بينها 12 حالة وفاة صاعقة رعدية تضرب محيط البيت الأبيض وتصيب عسكرين مرض الكولير"يزاحم كورونا "150ألف أصابة جديدة في اليمن بسبب انهيار الخدمات الصحية
وجهت الحكومة اليمنية، الثلاثاء 9 يونيو/حزيران، إدارة منفذ الوديعة البري، بالسماح للعالقين اليمنيين في منفذ شرورة السعودية بالعبور للأراضي اليمنية، دون فحص
PCR والاكتفاء بالفحص الحراري.
جاء ذلك في مذكرة وجهها سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا، إلى مدير عام ميناء الوديعة البري.
وأوضحت المذكرة إنه وفي ضوء التفاهمات والتنسيق مع رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والصحة يتم إجراء الفحص الحراري للعالقين في محافظة شرورة الحدودية لحل الوضع الصعب الذي يمرون به وبصورة استثنائية.
وسيتوجب على من كانت درجة حرارته مرتفعة الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية، وفق ماجاء في المذكرة.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أوصت اللجنة البرلمانية لتقصي أوضاع العالقين في شرورة، الحكومة بإلغاء فحص PCR وتمكينهم من الدخول إلى الأراضي اليمنية، واستبداله بفحص آخر مجاني وسهل وسريع يحقق الغرض ولا تحمل المواطن أي أعباء.