تسجيل 12 اصابة بفيروس ”كورونا“ في 3 محافظات

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أعلنت وزارة الصحة اليمنية، الليلة الماضية، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 3 محافظات يمنية.
وقالت اللجنة الوطنية العليا في موجزها اليومي أنه تم تسجيل 5 حالات في محافظة تعز و5 في لحج و2 في العاصمة المؤقتة عدن.
وبهذه الحصيلة ترتفع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليمن منذ العاشر من ابريل الماضي إلى (496) حالة بينها (112) حالة وفاة و (23) حالة شفاء.