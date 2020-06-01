الثلاثاء 09 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- عكاظ

عدد القراءات 191

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين والمتضررين من السيول والأمطار بعدن، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وجرى توزيع 110 سلال غذائية، تزن 8 أطنان و140 كيلو غراما، استفاد منها 660 فردا، بمنطقة رأس عباس في مديرية البريقة بمحافظة عدن.

وقال منسق الإغاثة العاجلة بمكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن عبدالله الطيار إن توزيع المواد الغذائية يأتي ضمن إسهامات المركز في إغاثة الشعب اليمني لا سيما المتضررون من الأمطار والسيول في تجمعات النازحين.

وثمن رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بعدن عبده المهذب من جانبه دور مركز الملك سلمان للإغاثة في مساندة النازحين على نحو متواصل.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق ووقوفه معهم في مختلف الأزمات والمحن.

من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان توزيع التمور في ولاية كابل، إذ وزع الفريق أمس الأول، 1890 كرتونا من التمور استفاد منها 11.340 فردًا، بواقع 1890 أسرة متضررة وفقيرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 150 طنًا من التمور مقدمة من حكومة المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية.

«تنمية وإعمار اليمن».. إنجاز مستمر لـ «عدن أجمل» حققت حملة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن «عدن أجمل» للنظافة والإصحاح البيئي إنجازاً كبيراً في عملية إزالة المخلفات والقمامة المتكدسة في العاصمة المؤقتة عدن بنسبة 531% من إجمالي الكمية المتوقع إزالتها، وذلك بكمية إزالة بلغت 46.6 ألف متر مكعب، واستفاد منها 490.9 ألف مستفيد خلال 62 يوماً.

ورفعت حملة «عدن أجمل» من قدرة وكفاءة عمل صندوق النظافة في محافظة عدن بنسبة 78%، كما أسهمت في إزالة 32% من المخلفات والقمامة في عموم محافظة عدن. واستهدفت حملة «عدن أجمل» 7 مناطق من أصل 10 مناطق، و696 مربع عمل، عبر 22 من المعدات والآليات الثقيلة، وبلغ معدل الزيادة في إنتاجية العمل في الحملة 431% عبر 1.124 نقطة، بعدد نقلات تجاوز 2.181 نقلة.

وزوّد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن «عدن أجمل» بشاحنات وآليات شملت: جرافات وشاحنات ضغط القمامة، وشاحنات نقل قطعت 92 ألف كم خلال عملها في الحملة.

وبلغ متوسط عمل «الجرافات» 7 ساعات يومياً عبر مسافة مقطوعة بلغت 57.471 كم، كما بلغ معدل عمل الشاحنات الضاغطة 9 ساعات يومياً بمسافة مقطوعة بلغت 39.016 كم، و7 ساعات العمل متوسط عمل «شاحنات النقل» بمسافة مقطوعة بلغت 84.913 كم.

وتقدم الحملة خدماتها في مجال النظافة والإصحاح البيئي لمختلف المديريات والمناطق التي تشملت: مديرية الشيخ عثمان عبر 28 يوم عمل، ومنطقة إنماء والشعب 6 أيام، ومديرية خورمكسر عبر 17 يوم عمل، ومديرية صيرة 20 يوم عمل، ومديرية التواهي 12 يوم عمل، ومديرية المعلا بـ 3 أيام عمل.

وتوزع العمل في حملة «عدن أجمل» على عدة مراحل أساسية، منها مرحلة الإعداد والتنفيذ التي تم فيها دارسة المشروع والمناقشة والتطوير، وتحديد خطة سير المشروع، كما تم فيها توزيع المهام وتحديد المدة الزمنية، إضافة إلى توزيع الأعمال على الفرق الميدانية، والإشراف والتوجيه، ومتابعة مستوى الإنجاز اليومي للمشروع.

واستجابت حملة «عدن أجمل» بشكل فعّال مع حالات الطوارئ جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت محافظة عدن عدة مرات، وحققت الاستجابة الطارئة نتائج ملموسة بإزالة مخلفات السيول وتصريف مياه الأمطار التي تسببت في إغلاق بعض الطرق الرئيسية نظرا لمنسوب المياه المرتفع وانسداد مجرى التصريف لها.