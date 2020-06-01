قعطبة الضالع تسجل 43 حالة اشتباه بكورونا بينها 12 حالة وفاة

الثلاثاء 09 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-خاص

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اعلنت لجنة الطوارئ اليوم في محافظة الضالع مديرية قعطبة عن إجمالي عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا بالمديرية.

واكدت الجنة أن اجمالي الحالات المسجلة اشتباه بفيروس كورونا في مديرية قعطبةبلغة 43 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها31 حالة مصابة و12 حالات وفاة منذ بدء ظهور الفيروس في المحافظة.

هذا وقد سُجلت العشرات من حالات الإصابة بالحميات، حمى "الضنك، الملاريا، الشيكونجونيا "المكرفس"، وغيرها، بينها عدة حالات وفاة، بحسب لجنة الطوارئ .

هذا و ناشدت لجنة الطوارئ وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية، توفير التجهيزات الضرورية والمستلزمات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي وإسطوانات الأكسجين للمديريه لإفتقار معظم المراكز الصحية بالمديرية إلى أبسط الخدمات