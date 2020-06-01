مقتل وإصابة 32 حوثياً شمال محافظة الضالع اللجنة البرلمانية لتقصي أوضاع العالقين في ”شرورة“ توصي الحكومة باستبدال فحص (PCR) بآخر سريع ومجاني الريال السعودي يقترب من الـ200.. انهيار مخيف لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بعدن (آخر تحديث) الكشف عن ثغرة خطيرة جدا في واتساب تجعل رقم هاتفك متاحا على هذه المنصة الخطرة ذمار تنعي والد الصحفي الشهيد ”عبدالله قابل“.. 4 من أبنائه لا يزالون مختطفين بعد انسحاب قوات ”الشرعية“.. ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن حظر التجول في ”جعار“ ويستقدم تعزيزات كبيرة وفاة مسؤول يمني بعد إصابته بفيروس ”كورونا“ أول تعليق حكومي على قانون الخُمس الحوثي مظاهرات في ”سقطرى“ تطالب بإخراج التشكيلات المسلحة التابعة للامارات إسقاط طائرة حوثية مسيرة شرقي صنعاء
أكد مصدر عسكري يمني رفيع للمركز الإعلامي لجبهة الضالع الحكومية، مقتل ما لا يقل عن 12 مسلحاً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، فيما أصيب ما لا يقل عن 20 آخرين، إثر انفجار عبوات ناسفة في أحد معسكرات الميليشيات الحوثية شمال محافظة الضالع، في ساعات متأخرة من مساء الأحد.
وأشار المصدر إلى حصول غرفة عمليات القوات الجنوبية على معلومات حصرية تؤكد أن «القتلى في صفوف ميليشيات الحوثي لقوا حتفهم إثر انفجار عبوات ناسفة في معسكر مستحدث من قبل الميليشيات بالقرب من منطقة سون في مريس»، وأن «غالبية العناصر التي لقيت مصرعها هم من قوام ما تسمى (ألوية الصماد) والتي دفعت بها الميليشيات قبل أيام لتعزيز جبهاتها المتهالكة بالضالع».
وفي السياق ذاته، تمكن منتسبو وحدات القوات الجنوبية المشتركة المشاركة ضمن عمليات معركة «صمود الجبال»، الأحد، من تفكيك عدد من العبوات الناسفة ذات الحجم الكبير كانت قد زرعتها الميليشيات في ميمنة جبهة وينان في مريس شمال محافظة الضالع (جنوب البلاد).