اللجنة البرلمانية لتقصي أوضاع العالقين في ”شرورة“ توصي الحكومة باستبدال فحص (PCR) بآخر سريع ومجاني الريال السعودي يقترب من الـ200.. انهيار مخيف لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بعدن (آخر تحديث) الكشف عن ثغرة خطيرة جدا في واتساب تجعل رقم هاتفك متاحا على هذه المنصة الخطرة ذمار تنعي والد الصحفي الشهيد ”عبدالله قابل“.. 4 من أبنائه لا يزالون مختطفين بعد انسحاب قوات ”الشرعية“.. ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن حظر التجول في ”جعار“ ويستقدم تعزيزات كبيرة وفاة مسؤول يمني بعد إصابته بفيروس ”كورونا“ أول تعليق حكومي على قانون الخُمس الحوثي مظاهرات في ”سقطرى“ تطالب بإخراج التشكيلات المسلحة التابعة للامارات إسقاط طائرة حوثية مسيرة شرقي صنعاء خبر سار للعالقين اليمنيين في مصر ومطار سيئون يستقبل ثالث رحلة جوية من الأردن
أوصت اللجنة البرلمانية لتقصي أوضاع العالقين في شرورة، الاثنين 8 يونيو/حزيران، الحكومة بإلغاء فحص PCR المفروض عليهم لتمكينهم من الدخول إلى الأراضي اليمنية، واستبداله بفحص آخر مجاني وسهل وسريع يحقق الغرض ولا تحمل المواطن أي أعباء.
وشددت اللجنة في رسالتين بعثتهما لكلٍ من رئيس الوزراء معين عبدالملك، ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ سالم الخنبشي، على سرعة انهاء معاناة العالقين.
وقالت اللجنة إن "العالقين لا يزالون يذوقون الأمرين حتى اليوم نتيجة الإجراءات التي اتخذت بإلزامهم بإجراء فحص PCR، وتحميلهم أعباء مالية كبيرة جراء ذلك"، مؤكدة أنها مستمرة في أداء عملها وإكمال مهمتها، وأنها لا تزال تنتظر ردود بعض الوزراء حول الاستفسارات الموجهة إليهم، لتتمكن من استكمال أداء مهمتها.
وقالت اللجنة إنها مستمرة في "تتبع المخالفات التي ارتكبها ممثلو الجهات الحكومية"، موضحة أنها لا تزال تتلقى الشكاوى في أي (شبهة) فساد سواء في المنفذ أو في القنصلية أو غيرها.
يأتي هذا فيما لا يزال عضو اللجنة النائب عبدالله النعماني، يجري نزولاً ميدانياً إلى منفذ الوديعة بتكليف من اللجنة، لتقصي الحقائق حول معاناة العالقين، والاطلاع على الإجراءات المتبعة التي تسببت في مشكلتهم.
والتقى النائب النعماني بعدد من القائمين على المنفذ وقدم مجموعة من الاستفسارات واستمع إلى ايضاحات حول ما جرى خلال الفترة الماضية، وحول شكاوى المواطنين من المبالغة في الرسوم المفروضة عليهم وبعض ما يعانوه في المنفذ.
بدوره، قال رئيس اللجنة البرلماني عبدالرزاق الهجري، في تصريح صحفي، إن الحكومة ولجنة الطوارئ ارتكبتا خطأً بقرار إلزام الراغبين بالعودة إجراء فحص PCR دون الترتيب مع الجانب السعودي أو تكفلها بدفع الرسوم، مشيرا إلى تلقيهم وعداً بحل الإشكال خلال يومين وتنفيذ إجراءات بديلة.