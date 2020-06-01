الريال السعودي يقترب من الـ200.. انهيار مخيف لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بعدن (آخر تحديث)

الإثنين 08 يونيو-حزيران 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أفادت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، مساء الاثنين 8 يونيو/حزيران، بأن أسعار صرف العملات الأجنبية، تواصل ارتفاعها أمام العملة المحلية الريال اليمني.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، إن قيمة الدولار الواحد بلغت 732 ريالاً للشراء و738 ريالاً للبيع، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 192.5 للشراء، 193 للبيع".

وأوضح أن العديد من محلات الصرافة في عدن ومديرياتها، أغلقت أبوابها أمام المواطنين، بسبب التهاوي المخيف للريال اليمني أمام العملات الصعبة.

ومنذ سيطرة المجلس الانتقالي الممول من الإمارات، على عدن في أغسطس 2019، تفاقمت معاناة المواطنين هناك، وتضخمت المعيشة وفقد الكثير من الموظفين أعمالهم بسبب ركود الحياة جراء توقف عمل مؤسسات الدولة، واستمرار تعنت المجلس الانتقالي في رفض عودة الحكومة الشرعية لممارسة أعمالها والتخفيف من حدة الأزمة الجارية.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار صرف العملات الأجنبية في المحافظات المحررة تعتبر أعلى مقارنة بالأسعار في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثيين الانقلابية نظرا لتكدس العملة المحلية في المحافظات المحررة بعد أن منعت مليشيا الحوثيين تداولها هناك واكتفت بتداول النسخة القديمة من العملة المحلية.