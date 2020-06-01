الكشف عن ثغرة خطيرة جدا في واتساب تجعل رقم هاتفك متاحا على هذه المنصة الخطرة

الإثنين 08 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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كشف الباحث في الأمن السيبراني، أثول جايارام، عن ثغرة في تطبيق "واتساب" للتواصل، تجعل أرقام هواتف المستخدمين متاحة على محرك البحث "غوغل".

ونقل موقع مجلة "ثريت بوست" عن "جايارام" أن تلك الثغرة موجودة في ميزة "Click to Chat" التي يوفرها "واتساب"،

والتي تسمح للمستخدمين بالتحدث إلى آخرين من دون طلب الرقم أو حفظه. وحذر الخبير من أن تلك الميزة يمكنها أن تعرض أرقام الهواتف المحمولة لخطر بالغ، حيث تصبح متاحة عبر محرك البحث "غوغل" ما يجعل كافة البيانات الشخصية مهددة بالكشف لأي شخص.

لكن "واتساب" قللت من شأن الثغرة، إذ أوضحت، بحسب "ثريت بوست" أن نتائج أرقام الهواتف تظهر فقط إذا اختار المستخدم جعلها عامة. ولكن الخبراء وجدوا أن تلك الميزة فهرست أكثر من 300 ألف رقم هاتف شخصي ما يمكن أي شخص من رؤية ملفات أصحابها الشخصية وكافة البيانات الخاصة بهم، حتى البنكية.

ونصح الخبراء كافة المستخدمين، بضرورة الدخول إلى إعدادات التطبيق ومنع السماح بجعل أرقام الهواتف متاحة، وعدم السماح بتداولها عبر أي محركات بحث.