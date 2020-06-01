الريال السعودي يقترب من الـ200.. انهيار مخيف لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بعدن (آخر تحديث) الكشف عن ثغرة خطيرة جدا في واتساب تجعل رقم هاتفك متاحا على هذه المنصة الخطرة ذمار تنعي والد الصحفي الشهيد ”عبدالله قابل“.. 4 من أبنائه لا يزالون مختطفين بعد انسحاب قوات ”الشرعية“.. ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن حظر التجول في ”جعار“ ويستقدم تعزيزات كبيرة وفاة مسؤول يمني بعد إصابته بفيروس ”كورونا“ أول تعليق حكومي على قانون الخُمس الحوثي مظاهرات في ”سقطرى“ تطالب بإخراج التشكيلات المسلحة التابعة للامارات إسقاط طائرة حوثية مسيرة شرقي صنعاء خبر سار للعالقين اليمنيين في مصر ومطار سيئون يستقبل ثالث رحلة جوية من الأردن اكتشاف ثغرة جديدة في واتساب تشكل خطرا بالغا وخبراء يرشدونك لطريقة التخلص منها
كشف الباحث في الأمن السيبراني، أثول جايارام، عن ثغرة في تطبيق "واتساب" للتواصل، تجعل أرقام هواتف المستخدمين متاحة على محرك البحث "غوغل".
ونقل موقع مجلة "ثريت بوست" عن "جايارام" أن تلك الثغرة موجودة في ميزة "Click to Chat" التي يوفرها "واتساب"،
والتي تسمح للمستخدمين بالتحدث إلى آخرين من دون طلب الرقم أو حفظه. وحذر الخبير من أن تلك الميزة يمكنها أن تعرض أرقام الهواتف المحمولة لخطر بالغ، حيث تصبح متاحة عبر محرك البحث "غوغل" ما يجعل كافة البيانات الشخصية مهددة بالكشف لأي شخص.
لكن "واتساب" قللت من شأن الثغرة، إذ أوضحت، بحسب "ثريت بوست" أن نتائج أرقام الهواتف تظهر فقط إذا اختار المستخدم جعلها عامة. ولكن الخبراء وجدوا أن تلك الميزة فهرست أكثر من 300 ألف رقم هاتف شخصي ما يمكن أي شخص من رؤية ملفات أصحابها الشخصية وكافة البيانات الخاصة بهم، حتى البنكية.
ونصح الخبراء كافة المستخدمين، بضرورة الدخول إلى إعدادات التطبيق ومنع السماح بجعل أرقام الهواتف متاحة، وعدم السماح بتداولها عبر أي محركات بحث.