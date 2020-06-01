وفاة مسؤول يمني بعد إصابته بفيروس ”كورونا“

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أفادت مصادر طبية، الاثنين 8 يونيو/حزيران، وفاة مسؤول حكومي بمحافظة تعز (وسط البلاد)، متأثرا بإصابته بفيروس ”كورونا“ المستجد.
وأكدت المصادر ان النقيب مصطفى النخلاني، نائب مدير الادلة الجنائية توفي، صباح اليوم، بعد إصابته بفيروس كورونا.
و تزايدت أعداد الاصابات والوفيات خلال الأيام الأخيرة في مدينة ومديريات محافظة تعز في ظل عجز فاضح السلطات المحلية والصحية في مواجهة فيروس كورونا، والحد من الوفيات.
وسجلت السلطات الصحية حتى اليوم إصابة 100 مواطن و24 حالة وفاة بفيروس كورونا، والاحصائيات الحقيقية لضحايا الوباء تتجاوز العدد المعلن في المحافظة.