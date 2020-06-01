مظاهرات في ”سقطرى“ تطالب بإخراج التشكيلات المسلحة التابعة للامارات

الإثنين 08 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تظاهر مئات المحتجين، الإثنين 8 يونيو/حزيران، للمطالبة بطرد تشكيلات مسلحة تابعة لما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، من محافظة سقطرى (شرقي البلاد).

ورفع المحتجون الأعلام الوطنية وصور الرئيس هادي، ولافتات رافضة لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" للجنوب، كما رددو هتافات من قبيل "يا بن محروس سير سير نحن معك في الميدان"، للتعبير عن تأييد السلطات المحلية التابعة للحكومة.

وأعلن بيان صادر عن المظاهرة، تأييد الرئيس عبد ربه منصور هادي، وخطوات الحكومة للحفاظ على السلم الاجتماعي ووقف محاولات جر المحافظة إلى الفوضى.

وأكد البيان "رفض ما يسمى بالإدارة الذاتية المعلنة من المجلس الانتقالي (..) والمظاهر المسلحة التي شهدتها عاصمة المحافظة حديبوه".

وطالب البيان بـ"إخراج المجاميع المسلحة المستقدمة من خارج الجزيرة (سقطرى)، حفاظًا على أمنها وطابعها السلمي".

كما دعا المتظاهرون إلى "الحفاظ على سلمية سقطرى، وعدم جرها إلى أتون الصراعات التي أهلكت الحرث والنسل في المحافظات التي نشبت فيها الصراعات".

وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، حالة الطوارئ العامة وتدشين ما أسماها بـ"الإدارة الذاتية للجنوب"، وسط رفض وتنديد محلي ودولي.

وبين حين وآخر، تشهد جزيرة سقطرى بخليج عدن، محاولات مسلحين مدعومين من الإمارات للسيطرة على مرافق حيوية بها، كذلك تشجع على تمرد كتائب عسكرية في القوات الحكومية المرابطة بالجزيرة.