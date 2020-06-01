إسقاط طائرة حوثية مسيرة شرقي صنعاء

الإثنين 08 يونيو-حزيران 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، الإثنين 8 يونيو/حزيران، اسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية نهم (شرقي العاصمة صنعاء).

وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فان "دفاعات المنطقة العسكرية السابعة (تضم عدة محافطات بينها صنعاء) أسقطت طائرة استطلاعية مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية في سماء مديرية نهم (حوالي 50 كم شرقي صنعاء)، دون تفاصيل أكثر.

وتشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.