خبر سار للعالقين اليمنيين في مصر ومطار سيئون يستقبل ثالث رحلة جوية من الأردن

الإثنين 08 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وصلت مساء اليوم الاثنين الى مطار سيئون الدولي الرحلة الثالثة لطيران اليمنية لنقل اليمنيين العالقين في الأردن بعد ان خضعوا لفحوصات (بي سي آر) في عمان للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضح مدير عام المطار علي باكثير لوكالة (سبأ) ان الرحلة اقلت 148 راكبا وذلك ضمن الجهود الرامية لإعادة العالقين إلى أرض الوطن.

من جانب آخر من المتوقع ان تسير الأربعاء القادم أولى الرحلات الجوية لإعادة العالقين اليمنيين في مصر.

وأوضح سفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اجراء فحوصات ( بي سي آر ) بدأت اليوم الاثنين، في المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية بعد أن تم التنسيق لاستقبال ١٨٠ شخص يومياً.

وأشار الى ان السفارة عملت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المصرية لترتيب عودة العالقين وفقاً للبروتوكول الحكومي، وستقوم الخطوط اليمنية بالتواصل يومياً مع العالقين المسجلين في جداول الرحلات للتوجه الى المختبرات المركزية قبل موعد رحلاتهم بـ ٤٨ ساعة.

ولفت الى ان الملحقية الطبية بالسفارة ستقوم بالإشراف على تنظيم الاجراءات في المختبرات منعاً لعملية الازدحام وتنفيذ الاجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا.

وأشاد السفير بجهود وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد في عملية التنسيق لاجراء الفحوصات المطلوبة في المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة.