خبر سار للعالقين اليمنيين في مصر ومطار سيئون يستقبل ثالث رحلة جوية من الأردن اكتشاف ثغرة جديدة في واتساب تشكل خطرا بالغا وخبراء يرشدونك لطريقة التخلص منها وزير الصحة الحوثي متحدثا عن كورونا .. من أدخل الفيروس الى اليمن وكم نسبة الوفيات ورعاية صحية للمواطنين دون تمييز؟! أخطر قانون عنصري يتجه الحوثي لاقراره وفرضه على اليمنيين .. اليكم بنوده وما نص عليه دولة جديدة تعلن رسمياً خلوها من فيروس كورونا كورونا الوفيات تتخطى 400 ألف والإصابات تلامس 7ملايين شاهد...أغرب طريقة لحفل زفاف خوفاً من فيروس كورونا تعرف على....وثيقة تاريخية تكشف تفشي وباء مميت باليمن قبل 200عام أول قاضي حقق مع صدام حسين مديراً لمكتب الكاظمي شاهد....حوثيون في الحديدة يفجرون أنفسهم في عبوة ناسفة
وصلت مساء اليوم الاثنين الى مطار سيئون الدولي الرحلة الثالثة لطيران اليمنية لنقل اليمنيين العالقين في الأردن بعد ان خضعوا لفحوصات (بي سي آر) في عمان للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا.
وأوضح مدير عام المطار علي باكثير لوكالة (سبأ) ان الرحلة اقلت 148 راكبا وذلك ضمن الجهود الرامية لإعادة العالقين إلى أرض الوطن.
من جانب آخر من المتوقع ان تسير الأربعاء القادم أولى الرحلات الجوية لإعادة العالقين اليمنيين في مصر.
وأوضح سفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اجراء فحوصات ( بي سي آر ) بدأت اليوم الاثنين، في المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية بعد أن تم التنسيق لاستقبال ١٨٠ شخص يومياً.
وأشار الى ان السفارة عملت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المصرية لترتيب عودة العالقين وفقاً للبروتوكول الحكومي، وستقوم الخطوط اليمنية بالتواصل يومياً مع العالقين المسجلين في جداول الرحلات للتوجه الى المختبرات المركزية قبل موعد رحلاتهم بـ ٤٨ ساعة.
ولفت الى ان الملحقية الطبية بالسفارة ستقوم بالإشراف على تنظيم الاجراءات في المختبرات منعاً لعملية الازدحام وتنفيذ الاجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا.
وأشاد السفير بجهود وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد في عملية التنسيق لاجراء الفحوصات المطلوبة في المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة.