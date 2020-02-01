اكتشاف ثغرة جديدة في واتساب تشكل خطرا بالغا وخبراء يرشدونك لطريقة التخلص منها

الإثنين 08 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ثغرة جديدة في واتساب كشفتها تقارير صحافية عالمية، تجعل رقم هاتف المستخدم متاحا للجميع على محرك البحث "غوغل".

فقد أشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن بعض المبرمجين رصدوا تلك الثغرة الموجودة في ميزة "Click to Chat" الموجودة في "واتساب"، والتي تسمح للمستخدمين التحدث إلى آخرين من دون طلب الرقم أو حفظه.

وحذر خبراء الأمن السيبراني من أن تلك الميزة عبر "واتساب" يمكنها أن تعرض أرقام الهواتف المحمولة لخطر بالغ، حيث تصبح متاحة عبر محرك البحث "غوغل" ما يجعل كافة البيانات الشخصية مهددة بالكشف لأي شخص.

بالمقابل، قالت "واتساب" إن هذا الأمر ليس بالكبير، لأن نتائج أرقام الهواتف تظهر فقط إذا اختار المستخدم جعلها عامة.

ولكن الخبراء وجدوا أن تلك الميزة فهرست أكثر من 300 ألف رقم هاتف شخصي عبر حساب "واتساب"، والتي تمكن أي شخص من رؤية ملفاتهم الشخصية وكافة البيانات الخاصة بهم، حتى البنكية.

إلى ذلك، نصح الخبراء كافة المستخدمين، بضرورة الدخول إلى إعدادات التطبيق ثم إعدادات الخصوصية الخاصة بحسابك، ومنع السماح بجعل أرقام الهواتف الخاصة بك متاحة للجميع، وعدم السماح بتداولها عبر أي محركات بحث.

يشار الى ان هذه الميزة او الثغرة لا تظهر في جميع انظمة الهواتف المحمولة ولا الااصدارات القديمة من واتساب.