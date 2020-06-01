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شاهد...أغرب طريقة لحفل زفاف خوفاً من فيروس كورونا

الإثنين 08 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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واقعة طريفة وغريبة، شهدت منطقة عزبة الصفيح بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمال مصر، أغرب طريقة لحفل زفاف، تجنبا لإصابة العروسين بفيروس كورونا، وتنفيذا للتباعد الاجتماعي، وهربا من الملاحقة الأمنية.

في التفاصيل، لجأ أهالي عروسين بالمنطقة وبالمخالفة لقرارات الحكومة بمنع التجمعات وإقامة الأعراس الشعبية في الشوارع، والقاعات، إلى حيلة غريبة، حيث أقاموا الحفل على رافعة حديدية "لودر" لمنع التزاحم، حول العروسين، وحرصا على عدم إصابتهما بالفيروس .

وطافت الرافعة التي حملت العروسين لأعلى، شوارع المنطقة، وسط تجمع الأهالي، وانطلاق الزغاريد، يصاحبها أصوات المزمار البلدي، دون اتخاذ الإجراءات الوقائية سواء للعروسين أو الأهالي.

واستمر الحفل نحو ساعة قبل أن يتوجه العروسان لمنزل الزوجية.

يذكر أن الحكومة المصرية قد أعلنت مارس الماضي إثر انتشار الوباء منع إقامة الأفراح والعزاء في الشوارع لمنع تفشي الوباء.

وتدخلت السلطات أكثر من مرة لفض حفلات زفاف أقيمت في الشوارع والقاعات بمحافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد والشرقية وبني سويف.

وبلغ عدد المصابين في مصر أكثر من 34 ألفا فيما تجاوز عدد الوفيات 1200 حالة

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