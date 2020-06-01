أول قاضي حقق مع صدام حسين مديراً لمكتب الكاظمي

الإثنين 08 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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بدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد استكمال حكومته الخطوة الثانية باستكمال دائرة التغيير وإعادة الهيكلة في أكبر المواقع، بدءاً من إدارة مكتبه ورئاسة أركان الجيش.

وأعلنت مصادر عراقية أن الكاظمي اختار القاضي رائد جوحي لإدارة مكتبه. والقاضي جوحي كان أول قاضٍ تولى التحقيق مع رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين عند اعتقاله من قبل الأميركيين أواخر عام 2003، وشغل بعدها مواقع إدارية عدة من بينها المفتش العام لوزارة الدفاع.

كما اختار الكاظمي الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله رئيساً لأركان الجيش، خلفاً للفريق عثمان الغانمي الذي اختاره الكاظمي وزيراً للداخلية.

ويعد يار الله أحد أبرز قادة الجيش العراقي خلال حربه مع «تنظيم داعش» التي بدأت أواخر عام 2014 خلال حقبة حيدر العبادي وانتهت أواخر عام 2017 بانتصار عسكري كبير انتهت بموجبه دولة «داعش» المزعومة التي كان أعلنها زعيم التنظيم السابق أبو بكر البغدادي الذي قتل عام 2019 بغارة أميركية في سوريا.