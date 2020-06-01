أعداد الإصابات بكورونا بلغ 484 بينها 112 وفاة ...تعرف على حجم الكارثة المخفية باليمن

الإثنين 08 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا باليمن، تسجيل وفاة، وحالتي إصابة بكورونا.

وأوضحت اللجنة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 484، بينها 112 وفاة، و23 حالة تعاف.

ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 إصابات بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن الإحصاءات الحقيقية للضحايا.