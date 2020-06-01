السعودية تعلن القبض على منظومة عصابات واسعة تورطت في أكثر من 80 جريمة

الإثنين 08 يونيو-حزيران 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت الشرطة السعودية، اليوم الأحد، القبض على تشكيل عصابي مكون من 10 مقيمين في المملكة إثر تورطهم في ارتكاب 83 جريمة سرقة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، في بيان، إن" المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من 10 مقيمين من الجنسية السريلانكية جميعهم في العقد الرابع من العمر".

وأضاف أن ذلك يأتي "إثر تورطهم في ارتكاب 83 جريمة سرقة للقواطع والكيابل الكهربائية من ‏غرف محطات توزيع الكهرباء ‏بمواقع متفرقة في الرياض، وضبط الأدوات المستخدمة في القص والسرقة"، مؤكدا أنه "جرى إيقافهم وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة".

وفي وقت سابق، ألقت شرطة الرياض القبض على مقيم عربي يروج لبيع معقمات مقلدة بشعارات مزيفة لعلامات تجارية، وتزوير مستندات لشركات متخصصة، كما ضبط رجال شرطة الرياض أيضا شخصين ثبت تورطهما بالترويج في مواقع التواصل الاجتماعي لبيع العملات النقدية المزيفة.