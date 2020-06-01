أميرة سعودية شهيرة تتعرض لموقف ظريف أثناء بث مباشر لها ... فيديو

الأحد 07 يونيو-حزيران 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تعرضت الأميرة السعودية الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود، لموقف طريف أثناء بث مباشر، حيث تفاجأت بصعود قطها من خلفها وظهوره على الشاشة وتحول مجرى الحديث نحوها.

وتحدثت الأميرة عن والدها الأمير طلال ودوره في حياتها ومدى تعلقها به، إلى جانب الحديث عن أزمة فيروس ”كورونا“، وتعاملها مع الوضع في ظل هذه الأجواء.

وقالت ”الجوهرة“ إن والدها ”كان معجمًا كاملًا من الحب والفكر من المنطلق العالمي..“‎، كما أوضحت أنها مع بداية تفشي جائحة ‎كورونا كانت مع أختها بعيدة عن الأولاد والعائلة.

وظهر القط فجأة خلف الأميرة، فضحكت واعتذرت، قائلة:“معلش اعذروني عنا ”بس“ في البيت عايز يدخل ويطلع علينا، لو طاحت الكاميرا ترى مو أنا هو عايز يدخل في الشاشة“، موضحة أن اسمه ”تشيلو“ على اسم الآلة الموسيقية.

يشار إلى أن الأميرة ”الجوهرة“ كانت ضيفة الدكتورة بشاير الصانع، في مبادرة بدأتها قبل شهرين، لزيادة الوعي والإلهام والمحتوى الإيجابي على وسائل الإعلام الاجتماعي، استضافت خلالها 45 ضيفًا من الملهمين والمؤثرين ورواد الأعمال وصناع المحتوى.