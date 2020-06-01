السعودية تكشف حقيقة رحلاتها الدولية وعودة المقيمين فيها 4 طرق بسيطة تخلصك من انسداد الأنف! شقيق راموس يكشف موعد اعتزال قائد ريال مدريد علماء سعوديون يدخلون خط المواجهة حقيقية فيروس كورونا هل يتسبب صندوق النقد بغرق مصر في الديون.. لماذا؟ فتح بوابات سد مأرب الرئيسية ... دراسات أوروبية تكشف أكثر فصيلة دم للإنسان عرضة لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا مسئول إماراتي رفيع يدعو الدول العربية لغزو قطر لإنهاء الازمة والدوحة ترد اللجنة العليا للطوارئ تؤجل البت في اختبارات الثانوية العامة المقررة أواخر الشهر الجاري الرياض تمنع أحد وزراء قطر من السفر .. والدوحة تكشف عن شروط المصالحة .. تفاصيل جديدة
نفت شركة مطارات الرياض اليوم الأحد، استئناف الرحلات الدولية، وأكدت أن الأخبار المتداولة بهذا الشأن تخص إعادة المواطنين من خارج المملكة، وعودة المقيمين الراغبين إلى بلدانهم.
وأوضحت الشركة، أن "ما تم تداوله بشأن تحديد يوم غدا الاثنين الـ8 من يونيو، موعدا لاستئناف الرحلات الجوية الدولية عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تخص انتقال العمليات التشغيلية للرحلات الدولية المرتبطة بالمبادرتين، حسب الخطة المقررة من الصالة رقم (1) في المطار إلى الصالة رقم (2)".
وأضافت: "أن موعد استئناف الرحلات الدولية في المملكة مرتبط بما تقرره الجهات المختصة".
بدورها، أكدت سلطات "مطار الملك خالد الدولي" بالرياض، على أن "الرحلات الدولية ما زالت معلقة حتى إشعار آخر، وأنه سيتم الإعلان في حال استئنافها عبر القنوات الرسمية".