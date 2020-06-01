فتح بوابات سد مأرب الرئيسية ...

الأحد 07 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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قام وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومعه مدير عام مكتب الزراعة والارشاد المهندس سيف الولص بفتح البوابة الرئيسة لسد مأرب إيذانا ببدء الموسم الزراعي، وتدفق المياه الى السدود الفرعية عبر القنوات، لري الاراضي الزراعية وتعزيز منسوب المياه الجوفية.

وأوضح الوكيل مفتاح أن فتح بوابة السد الرئيسية اليوم يأتي بناء على آراء المختصين في مكتب الزراعة والري بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية والغذائية والمائية، بما يساعد المزارعين في رفع كميات انتاج المحاصيل.

ودعا الوكيل مفتاح المزارعين بالعمل على تنظيف قنوات الري للاستفادة من مياه السد وتنظيم عملية الري بشكل سلس، واستفادة الجميع من المياه التي تتواجد بالسد ، وهي بكميات كبيرة تكفي للموسم إلى جانب أن السيول ماتزال تتدفق الى السد.

من جانبه أوضح المهندس الولص أن آخر قراءة لكمية المياه الواصلة الى السد منذ بداية الامطار بلغت ٢٢٦ مليون متر مكعب، وبنسبة ٥٦ في المائة من الطاقة الاستيعابية والبالغة ٤٠٠ مليون متر مكعب.

وأشار الى أن كمية المياه الواصلة الى السد منذ شهر مارس الماضي كبيرة جدا ويبشر بموسم زراعي جيد هذا العام خاصة أن الامطار متواصلة والسيول مازالت تتدفق إلى السد من جبال محافظات مأرب والبيضاء وصنعاء وذمار.

ولفت الى ان موسم الامطار الحقيقي في اليمن يكون في فصل الصيف خلال الاشهر يوليو - سبتمبر ، وهو لم يبدأ بعد.