دراسات أوروبية تكشف أكثر فصيلة دم للإنسان عرضة لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا

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كشفت دراسة أوروبية أن الجينات قد تسهم بجعل البعض أكثر عرضة للإصابة بحالات شديدة من عدوى فيروس "كورونا" المستجد.
وبحسب الدراسة الأوروبية، التي لا تزال تحت قيد المراجعة أن متغيرات في نقطتين من الجينوم البشري مرتبطة بمخاطر أكبر للإصابة بفشل الجهاز التنفسي لدى مرضى "كورونا". وأوضح الباحثون، أن المرضى أصحاب فصيلة دم "A" كانوا بحاجة إلى الأكسجين أو وضعهم على جهاز تنفس اصطناعي بنسبة بلغت 50 بالمئة أكثر من أصحاب فصائل الدم الأخرى.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أندريه فرانكي، من فريق الدراسة لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن أحدا لا يعرف سبب ارتباط فصيلة الدم "A" بارتفاع مخاطر ظهور أعراض شديدة للإصابة بعدوى "كورونا"، رغم أن دراسة صينية سابقة وجدت ذات الرابط.
وسبق ووجد أكاديميون صينيون، أن الأفراد أصحاب زمرة الدم "A" هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، مقارنة بأصحاب الزمرة "O".
ووجدت الدراسة الصينية، التي أجريت في ووهان، مركز تفشي المرض، أن الأشخاص أصحاب زمرة الدم "A" أكثر عرضة للوفاة من "كوفيد-19".
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