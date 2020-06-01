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مسئول إماراتي رفيع يدعو الدول العربية لغزو قطر لإنهاء الازمة والدوحة ترد

الأحد 07 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أثار نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة قال فيها إن "غزوا عربيا لقطر ينهي مشاكل كثيرة".

وردت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني على التغريدة وقالت: "كيف يسمح تويتر بمثل هذه التغريدات التي تعتبر تهديد واضح وصريح واستهداف أمن دولة؟ هل نرى تحرك من تويتر أم أنها ستغض الطرف عن هذه التغريدة كتغريدات أخرى مشابهة مرت مرور الكرام!".

وقال ضاحي خلفان، أمس السبت، أن الأزمة ستنتهي بغزو عربي لقطر، والمصالحة مع إسرائيل قائلا: "غزو عربي لقطر.. ينهي مشاكل كثيرة..وسلموا الحكم لمستحقه في قطر..وأبرموا مصالحة مع إسرائيل..وانتهى كل شيء.

ودخلت الأزمة الخليجية عامها الرابع، ففي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.

 
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