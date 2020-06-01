اللجنة العليا للطوارئ تؤجل البت في اختبارات الثانوية العامة المقررة أواخر الشهر الجاري

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أقرت اللجنة العليا للطوارئ تأجيل البت في "اختبارات الثانوية العامة" المقرر إجراءها أواخر شهر يونيو الجاري، وتكليف وزير التربية والتعليم بتحديد الخيارات والبدائل.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" فقد استمعت اللجنة العليا للطوارئ إلى تقرير وزير التربية والتعليم، الدكتور عبدالله لملس، حول اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.
وأقرت اللجنة على ضوء النقاشات تكليف وزير التربية والتعليم بتحديد الخيارات والبدائل ودراستها بشكل كامل والعرض على اللجنة في اجتماعاتها القادمة لاتخاذ ما يلزم.
وكان وزير التربية والتعليم قد نشر الثلاثاء الماضي منشوراً على صفحته في "فيس بوك"، قال فيه إنه لن تكون هناك اختبارات للثانوية العامة في موعدها المحدد 28 يونيو الجاري، دون أن يضيف مزيد من التفاصيل، لكنه عاد أمس ونشر قرار لجنة الطوارئ بشأن تأجيل البت فيها.