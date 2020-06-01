الرياض تمنع أحد وزراء قطر من السفر .. والدوحة تكشف عن شروط المصالحة .. تفاصيل جديدة

الأحد 07 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استعداد بلاده لحل الأزمة مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر بشروط معينة، معتبرا أن مجلس التعاون الخليجي أصابه الشلل.

وأشار آل ثاني، في حديث لصحيفة "لوموند" الفرنسية، إلى أن جهود حل الأزمة الخليجية مر عليها 3 سنوات، لكن لم يتم حتى الآن تحقيق أي نجاح ملموس في إطارها.

وقال: "لسوء الحظ، لم تنجح الجهود المبذولة خلال العام الماضي، على الرغم من إحراز تقدم.. ويبدو أن الطرف الآخر لم يرغب بالدخول في مفاوضات حقيقية.. ومع ذلك، تستمر جهود الوساطة من قبل سمو أمير الكويت والولايات المتحدة الأمريكية".

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وأضاف: "ما زلنا على استعداد للتوصل إلى حل طويل الأمد، طالما أنه لا ينتهك سيادتنا ولا ينتهك القانون الدولي.. لكن يجب أن يفهم أن هذه الأزمة صنعت من الصفر، بدأت بحملة تشويه ودعاية ضد دولة قطر، والتي ليس هناك مبرر لها وتستمر حتى يومنا هذا".

وتابع وزير الخارجية القطري: "أضر حصار قطر بدول مجلس التعاون الخليجي.. كنا نأمل أن تسود الحكمة في ظل هذه الأزمة العالمية وأن تنعكس التحديات التي واجهناها على التعاون الإقليمي.. لسوء الحظ، لا يزال مجلس التعاون الخليجي مشلولا".

وأردف آل ثاني: "لقد عقد اجتماع لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض خلال تفشي الوباء. لسوء الحظ، لم يسمح لسعادة وزيرة الصحة (القطري) بالسفر إلى الرياض إلا بعد انتهاء الاجتماع. وهذا يدل على عدم الجدية في التعامل مع الأزمة. إن الخلافات السياسية تقف عائقا أمام تحقيق مصالح شعوبنا، حيث أن عقلية فرض الحصار كانت هي الأقوى"، حسب قوله.

وعلى ذات الصعيد جددت قطر التأكيد على "استعدادها للعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي والهيئات الدولية لحل الأزمة الخليجية من خلال الحوار غير المشروط، واحترام سيادة دولة قطر، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وبحسب موقع "الشرق" أعربت قطر عن "دعمها الكامل للجهود التي يبذلها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لحل الأزمة".

جاء ذلك في بيان أدلت به السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الجلسة الحوارية الافتراضية التي نظمتها سفارة دولة قطر في واشنطن بالتعاون مع مركز "ستيمسون" للبحوث والدراسات حول "منظور دولة قطر للأمن العالمي والإقليمي في عصر عدم اليقين".

واستدركت قائلة إنه "رغم من ذلك، فقد أكدت دولة قطر في جميع المناسبات استعدادها للعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي والهيئات الدولية الأخرى لحل الأزمة الحالية من خلال الحوار غير المشروط، واحترام سيادة دولة قطر، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أعربت عن دعمها الكامل للجهود الكريمة لأمير دولة الكويت لحل الأزمة".