مشائخ ”نوجد“ يوضحون حقيقة انضمامهم وتأييدهم لـ”المجلس الانتقالي“.. بيان

الأحد 07 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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جدد مشائخ مناطق ”نوجد“ بمحافظة سقطرى، الأحد 7 يونيو/حزيران، تأكيد موقفهم الرسمي والثابت المؤيد للشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.



ونفى مشايخ نوجد، في بيان له، الإشاعات التي تفيد بتأييدهم لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات في الجزيرة.



وأوضح المشائخ، في بيان موقع أنه لاصلة لهم بالأخبار الزائفة التي تتحدث عن إعلان مشايخ منطقة نوجد تأييدهم لـ"الانتقالي"، محذرة من أي أنشطة تهدف إلى شق الصف الاجتماعي في محافظة سقطرى.



وتداولت مواقع تابعة لناشطين في الانتقالي المدعوم من الامارات اشاعات تفيد بالتحاق مشائخ نوجد بالانتقالي وتخليهم عن الشرعية.