الكويت تعلن موعد اعادة فتح المساجد بالكامل وتستثني صلاة الجمعة تحرير 6 مواقع استراتيجية شرق صنعاء والقوات الحكومية تتقدم 11 كيلو الصحة العالمية تحذر مَن يتعاطى الشيشة وتنبه الى دورها في نقل عدوى كورونا عناصر في مليشيات حزب الله تسيء لـ أم المومنين وتحذيرات من فتنة طائفية وصايا سحرية للنساء الحوامل في زمن الكورونا قوات الجيش اليمني تصل كبرى مدن أبين والمعسكرات والمواقع تتساقط من يد الانتقالي 749 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة ليصل اجمالي الوفيات109,791 تظاهرات في تل أبيب ضد مشروع ضم أجزاء من الضفة الغربية مصر تطرح مبادرة لحل الأزمة بعد هزائم حفتر المتوالية إصابة 3 مدنيين بينهم طفل وإمرأة جراء قصف حوثي بالحديدة
قرر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي المستشار الدكتور فهد محمد العفاسى، السماح بإعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة، اعتبارا من الأربعاء المقبل، بدءاً من صلاة الظهر.
وعقد العفاسى اليوم الأحد، اجتماعاً، بمديري مساجد محافظات الكويت الست، لبحث آلية افتتاح كافة المساجد في الكويت، والاطلاع على آخر الاستعدادات في هذا الشأن.
وأعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، عن بدء صلاة الجمعة في المسجد الكبير بالكويت العاصمة، من الأسبوع الجاري للعاملين في المسجد فقط، على أن تبث الصلاة في تليفزيون الكويت.
وصرح العفاسي، أن إعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين يوم الأربعاء المقبل، يأتي لتلبية نداء حي على الصلاة، بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر.
وأكد أن وزارة الأوقاف، انتهت بالتنسيق مع وزارة الدفاع، من كافة الاستعدادات والتجهيزات، وتعقيم كافة المساجد في المحافظات الست في المناطق النموذجية، من أجل توفير الأجواء الصحية في بيوت الله، وللحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف جهزت المساجد وفق الاشتراطات والتعليمات التي قررتها الجهات الصحية في البلاد، وكذلك فتوى هيئة الإفتاء في الأوقاف، داعيا جميع المصلين إلى اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية من أجل سلامتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).