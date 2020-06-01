الكويت تعلن موعد اعادة فتح المساجد بالكامل وتستثني صلاة الجمعة

الأحد 07 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس -متابعات

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قرر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي المستشار الدكتور فهد محمد العفاسى، السماح بإعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة، اعتبارا من الأربعاء المقبل، بدءاً من صلاة الظهر.

وعقد العفاسى اليوم الأحد، اجتماعاً، بمديري مساجد محافظات الكويت الست، لبحث آلية افتتاح كافة المساجد في الكويت، والاطلاع على آخر الاستعدادات في هذا الشأن.

وأعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، عن بدء صلاة الجمعة في المسجد الكبير بالكويت العاصمة، من الأسبوع الجاري للعاملين في المسجد فقط، على أن تبث الصلاة في تليفزيون الكويت.

وصرح العفاسي، أن إعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين يوم الأربعاء المقبل، يأتي لتلبية نداء حي على الصلاة، بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر.

وأكد أن وزارة الأوقاف، انتهت بالتنسيق مع وزارة الدفاع، من كافة الاستعدادات والتجهيزات، وتعقيم كافة المساجد في المحافظات الست في المناطق النموذجية، من أجل توفير الأجواء الصحية في بيوت الله، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف جهزت المساجد وفق الاشتراطات والتعليمات التي قررتها الجهات الصحية في البلاد، وكذلك فتوى هيئة الإفتاء في الأوقاف، داعيا جميع المصلين إلى اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية من أجل سلامتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).