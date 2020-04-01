وصايا سحرية للنساء الحوامل في زمن الكورونا عاجل: قوات الجيش تصل كبرى مدن أبين والمعسكرات والمواقع تتساقط من يد الانتقالي 749 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة ليصل اجمالي الوفيات109,791 تظاهرات في تل أبيب ضد مشروع ضم أجزاء من الضفة الغربية مصر تطرح مبادرة لحل الأزمة بعد هزائم حفتر المتوالية إصابة 3 مدنيين بينهم طفل وإمرأة جراء قصف حوثي بالحديدة مرضى كورونا في اليمن فئران تجارب للحوثيين في اختراعاتهم للأدوية المزعومة شاهد...انتحار سجينة بصنعاء وترجيحات بتصفيتها من زينبيات الحوثي أركان حرب المنطقة الأولى ينفي ما نشره إعلام مليشيات الإنتقالي ويشيد بأبناء حضرموت الهلال الاحمر التركي يطلق حملة توزيع سلال غذائية باليمن
سيطرت قوات الجيش الوطني صباح اليوم الاحد على منطقة الدرجاج بمحافظة أبين بعد معارك خاضتها مع مليشيات الانتقالي المدعوم من الامارات.
ونقل مأرب برس عن مصدر ميداني قوله أن أبطال الجيش دخلوا منطقة الدرجاج وسط ترحيب من أهالي المنطقة الذين خرجوا لاستقبال ابطال الجيش الوطني بعد طرد مليشيات الانتقالي وهروبها من المنطقة.
وأشار المصدر أن الجيش الوطني نفذ هجوم صباح اليوم تمكن فيه من السيطرة على معسكر السويدا المطل على منطقة الدرجاج واستعاد عدد من الأطقم والآليات والأسلحة بينها اسلحة حرارية كانت بحوزة مليشيات الانتقالي.
وأكد أن الجيش قام بأسر 15 من أفراد المليشيات بعد فرار العشرات منهم أثناء المواجهات، مشيرا أن أفراد الجيش يقومون بعملية التمشيط وتأمين المناطق التي تم السيطرة عليها صباح اليوم.
*الوصول الى كبرى مدن ابين
ووصلت طلائع الجيش الوطني ظهر اليوم الى مدينة جعار بمحافظة أبين وسط ترحيب واستقبال من الأهالي.
وقال مصدر ميداني أن قوات الجيش وصلت مدينة جعار بعد سيطرتها على منطقة الدرجاج عقب فرار مليشيات الانتقالي منها بعد اشتباكات مع ابطال الجيش.
وأشار المصدر أن أبطال الجيش سيطروا على معسكر الحراري التابع لقائد الحزام الأمني في أبين عبداللطيف السيد بعد اشتباكات أصيب فيها المدعو الشنيني نائب السيد وتم نقله إلى عدن.
ولفت أن الأهالي استقبلوا أفراد الجيش الوطني بالفرحة وتوزيع المياه عليهم أثناء دخولهم إلى المدينة.