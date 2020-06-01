آخر الاخبار

749 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة ليصل اجمالي الوفيات109,791 تظاهرات في تل أبيب ضد مشروع ضم أجزاء من الضفة الغربية مصر تطرح مبادرة لحل الأزمة بعد هزائم حفتر المتوالية إصابة 3 مدنيين بينهم طفل وإمرأة جراء قصف حوثي بالحديدة مرضى كورونا في اليمن فئران تجارب للحوثيين في اختراعاتهم للأدوية المزعومة شاهد...انتحار سجينة بصنعاء وترجيحات بتصفيتها من زينبيات الحوثي أركان حرب المنطقة الأولى ينفي ما نشره إعلام مليشيات الإنتقالي ويشيد بأبناء حضرموت الهلال الاحمر التركي يطلق حملة توزيع سلال غذائية باليمن اتهامات للحوثيين ب "العنصرية"تجاه ضحايا كورونا......وهذا هو السبب مسؤولة يمنية: المصابين بـ”كورونا“ بالآلاف ويُعلن رسميا فقط عن الحالات الحرجة

749 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة ليصل اجمالي الوفيات109,791

الأحد 07 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 175
 

   

 وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ ، أنّ عدد المصابين بالفيروس تخطّى 1,9 مليون.

وأُعلن تعافي نحو 500 ألف شخص. والولايات المتّحدة هي بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّراً من جرّاء جائحة كوفيد-19 إن على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

وبدرجات متفاوتة خفّفت كل الولايات الأميركية تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحدّ من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف آذار/مارس.

لكنّ عشرات المدن الكبرى في الولايات المتحدة فرضت حظر تجول ليلياً لمواجهة موجة احتجاجات عمّت البلاد وتخلّلتها في كثير من الأحيان أعمال شغب ونهب وذلك احتجاجاً على وفاة رجل أسود أعزل اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس.

ويخشى خبراء الصحّة في الولايات المتحدة من موجة تفشّ جديدة للوباء في الأسابيع المقبلة، بسبب التظاهرات الحاشدة التي تُسجّل حاليّاً في مدن أميركيّة عدّة.

إقراء أيضاً
تظاهرات في تل أبيب ضد مشروع ضم أجزاء من الضفة الغربية
مصر تطرح مبادرة لحل الأزمة بعد هزائم حفتر المتوالية
حفتر يستنجد بالسيسي .. والقاهرة تفاجئه بتقديم مبادرة ... وحكومة الوفاق تعلن موقف
أمير سعودي شهير يرد بعمق على حمد بن جاسم بخصوص الحل في الرياض
أول دولة في العالم أعلنت تأييدها لمبادرة السيسي إنقاذاً لحفتر الذي يحتضر عسكريا
مدير مختبر الميكروبيولوجيا والفيروسات بإيطاليا يكشف عن نتيجة علمية مذهلة بخصوص كو
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس