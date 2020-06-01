إصابة 3 مدنيين بينهم طفل وإمرأة جراء قصف حوثي بالحديدة

الأحد 07 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- خاص

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أصيب 3 أشخاص بينهم طفل وامرأة في قصف لميليشيات الحوثي، على منطقة المتينة جنوب غربي مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، غرب اليمن.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الضحايا أصيبوا بشظايا متفرقة في أجسادهم عقب سقوط قذائف قرب منازل في منطقة المتينة.

ونقل الضحايا إلى المستشفى الميداني بمدينة الخوخة، ومن ثم مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا.

ونقل عن مصادر محلية أن الميليشيات استهدفت مزارع المواطنين في البلدة بالأسلحة الثقيلة، موضحا أن من بين المصابين الطفل أحمد سليمان أحمد ويبلغ من العمر 14 عاماً.

وجاء ذلك غداة ارتكاب الميليشيات الحوثية جريمة أخرى في مديرية الحوك بالحديدة، حيث أصيب مواطنان اثنان بانفجار قنبلة من مخلفات الميليشيات في حي منظر.

وفي السياق، استهدفت ميليشيات الحوثي بالأسلحة الثقيلة، الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في مدينة حيس جنوب الحديدة، مما أدى إلى تضرر منزل أحد المواطنين في المدينة.

وأوضحت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي استهدفت منزل المواطن محمد ثابت حيمي بمقذوفات وتسببت بأضرار جسيمة لحقت بالمنزل.

وأكدت أن الميليشيات استهدفت أحياء سكنية متفرقة في المدينة، مستخدمة مقذوفات متنوعة انهالت على منازل المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن القصف الحوثي تسبب بحالة من الذعر والخوف في أوساط الأهالي.

وتواصل الميليشيات الحوثية استهداف منازل المواطنين في مختلف مناطق الحديدة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والمدفعية، ضمن خروقاتها اليومية المستمرة للهدنة الأممية.