749 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة ليصل اجمالي الوفيات109,791 تظاهرات في تل أبيب ضد مشروع ضم أجزاء من الضفة الغربية مصر تطرح مبادرة لحل الأزمة بعد هزائم حفتر المتوالية إصابة 3 مدنيين بينهم طفل وإمرأة جراء قصف حوثي بالحديدة مرضى كورونا في اليمن فئران تجارب للحوثيين في اختراعاتهم للأدوية المزعومة شاهد...انتحار سجينة بصنعاء وترجيحات بتصفيتها من زينبيات الحوثي أركان حرب المنطقة الأولى ينفي ما نشره إعلام مليشيات الإنتقالي ويشيد بأبناء حضرموت الهلال الاحمر التركي يطلق حملة توزيع سلال غذائية باليمن اتهامات للحوثيين ب "العنصرية"تجاه ضحايا كورونا......وهذا هو السبب مسؤولة يمنية: المصابين بـ”كورونا“ بالآلاف ويُعلن رسميا فقط عن الحالات الحرجة
في جريمة مروعة جديدة، تسببت ما يطلق عليهن "الزينبيات" - تشكيلات عسكرية نسائية تتبع ميليشيا الحوثي-، بانتحار فتاة يمنية سجينة في إحدى السجون الخاضعة للميليشيات بالعاصمة صنعاء، قبل أيام قليلة على إطلاق سراحها.
وكشف رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، نبيل فاضل، أن إحدى السجينات وتدعى ( أ.أ) وتبلغ من العمر 23 عام انتحرت داخل حمام السجن الخاص بالنساء في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء..
لافتا إلى أن أهلها تفاجؤوا بالتواصل معهم من السجن لإبلاغهم عن انتحار ابنتهم. وأرجع رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، سبب انتحار الفتاة إلى "تضييق الخناق عليها من قبل الزينبيات، ومنعها من التواصل بأهلها، وتعسفات أخرى".
وأوضح أنها سجنت وهي تحت السن القانوني والمعلومات تفيد عن وجود أكثر من عشرين سجينة لا يزلن في السجن وأعمارهن تحت السن القانوني.
وتوقع أن هذه الحادثة ستنعكس على بقية السجينات وأن هناك عدة سجينات حاولن الانتحار، بسبب التعسفات التي يتعرضن لها داخل السجن من قبل ما يسمى بالزينبيات (الحوثيات).
وأكدت مصادر حقوقية لـ"العربية.نت"، أن السجينة التي قيل إنها انتحرت كانت تبقت أيام قليلة فقط على خروجها من السجن، على خلفية قضية ملابساتها غير واضحة، وعززت المصادر من الشكوك حول قصة الانتحار، ورجحن أن "زينبيات الحوثي" يقفن خلف هذه الجريمة.
وتساءلت المصادر "هل كل من يقترب موعد إطلاقه من السجن يُقتل؟ لكي يموت وتموت كل الأسرار معه! لينجوا الحوثي من جرائم الإبادة والتصفية الجسدية في سجون صنعاء! هذا تساؤل ونداء للناشطين في مجال حقوق الإنسان والقانونيين".
وذكرت مواقع إخبارية محلية، أن أهالي الضحية استبعدوا قصة الانتحار، وأنهم يرغبون بتوجيه اتهام مباشر إلى إدارة السجن بمقتلها.