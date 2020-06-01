أركان حرب المنطقة الأولى ينفي ما نشره إعلام مليشيات الإنتقالي ويشيد بأبناء حضرموت

الأحد 07 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-خاص

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نفى رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى بسيئون العميد يحي، قائد اللواء 135 مشاة مااوردة موقع الأمنا نت و تناقلته بعض المواقع الإخبارية والتي زعمت قوله " أن البيان الذي اصدرته قبائل حضرموت مساء امس السبت لا يقل خطورة عن بيان إعلان الادارة الذاتية الذي أعلنه الانتقالي قبل اسابيع" .

وقال العميد أن المنطقة العسكرية الأولى تعمل مع قوات الأمن والشرطة والنجدة كلها قوات حضرمية 100% في إدارتها وأفرادها وأن المنطقة العسكرية الأولى تعمل بالتنسيق معها لحفظ الأمن والنظام بوادي حضرموت .

وأكد العميد أن المنطقة العسكرية الأولى تبذل جهودها بالتنسيق مع القوات الأمنية لتقديم الجناة الذين أغتالوا مدير أمن شبام الملازم صالح بن علي جابر ومرافقيه مطالبا الجميع بالتعاون لحل هذه القضية والعمل على ترسيخ الأمن والنظام بحضرموت .

وأشار إلى أن المنطقة العسكرية الأولى قدمت المئات من الشهداء والجرحى على مدى السنوات الماضية وذلك في معاركها ضد الارهابيين والمخربين حتى استتب الأمن في وادي حضرموت ولم نجد أي صوت يطالب بالقبض عن الجناة والقتلة الذين استهدفوا جنود وضباط المنطقة الأولى وهم يؤدون واجبهم في الصحاري والجبال والوديان وبلا رواتب منذ 8 أشهر .

وأضاف أبو عوجا إلى أن أبناء حضرموت قد ضربوا نموذجا راقي ويحتذى به في استقبال النازحين والمشردين من الحرب من مختلف المحافظات حتى صارت حضرموت تمثل الرئة التي تتنفس منها اليمن وصارت تمثل اليمن الاتحادي .

ونوه أبو عوجا إلى أن أبناء حضرموت كانوا دوما من السباقين للتعليم والتعامل الحضاري فيما بينهم وبين سائر الأمم وهم أهل الخير والعلم والنور ومن نشروا الإسلام في أصقاع الأرض بصدق تعاملهم وامانتهم وطيبتهم وصدقهم .

هذا ودعا العديد من العقلاء والحكماء أبناء حضرموت إلى عدم السعي وراء مخططات الانتقالي الذي يسعى لإدخال حضرموت في مربعات الفوضى والعنف من البوابة الأمنية وأخذ العبرة من واقع عدن اليوم التي تعيش أسوأ فترات الفوضى والعنف والانفلات الأمني تحت " الإدارة الذاتية " للانتقالي حيث زادت معاناة المواطنين وتحولت عدن إلى مدينة منكوبة بكل معاني الكلمة .