مسؤولة يمنية: المصابين بـ”كورونا“ بالآلاف ويُعلن رسميا فقط عن الحالات الحرجة أكبر تكتل قبلي بحضرموت يمهل الحكومة 20 يوما لإسناد مهمة الأمن لأبناء المحافظة ويهدد بالسيطرة على الثروات الحكومة اليمنية: غريفيث عجز عن تشخيص المشكلة او انه لا يريد ذلك الأمم المتحدة: اليمن تواجه الآن أسوأ السيناريوهات ووفيات كورونا قد يتجاوزون قتلى الحرب أمير سعودي شهير يرد بعمق على حمد بن جاسم بخصوص الحل في الرياض قرار رسمي بمنع 5 نواعم من الإعلاميات من الظهور على الشاشة دراسة جديدة لا تعرفها النساء عن الرجل الأصلع حطم رقما قياسيا.. رونالدو أول ملياردير في عالم كرة القدم المسؤول الحوثي المثير للجدل والمُكَلَف بإعداد “بروتوكول علاجي“ لفيروس ”كورونا“ يصاب بالفيروس.. شاهد فيديو مخيف .. هكذا يبتلع البحر عشرات المساكن إلى إعماقه .. انهيارات أرضية
اكدت مسؤولة يمنية، السبت 6 يونيو/حزيران، ان فيروس كورونا منتشر في كافة أنحاء البلاد بشكل كبير وان المصابين بالألاف، مشيرة إلى أن الأرقام التى يعلن عنها رسميا هي للحالات الحرجة المبلغ عنها.
وقالت الدكتورة إيلان عبدالحق، وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية، ان ”فيروس كورونا المستجد covid-19 منتشر بشكل كبير جدا في كل مناطق اليمن، وأن الارقام التى يعلن عنها رسميا ماهى الا الحالات الحرجة و التي يتم الابلاغ عنها بعد دخولها بمضاعفات مما يؤكد ان اعداد المصابين بالآلاف“.
واوضحت ”إيلان“ بأن عدم توفر الأرقام الحقيقة لاعداد المصابين وذلك بسبب عدم توفر المحاليل الكافية لاجراء الفحوصات للحالات المشتبهة بها والمخالطة و عدم توفر الامكانيات اضافة الى عدم البلاغ المجتمعي للحالات ذات الاعراض الخفيفة ناهيك عن امتناع الحوثيين الاعلان عن الحالات، بحسب الإدارة العامة للإعلام بالمحافظة.
واشارت المسؤولة الى ان الفئات الاكثر اصابة بهذا الفيروس والاكثر وفاة، هم كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة كالفشل الكلوي و القلب و الربو و السكر و الضغط وغيرها نتيجة ضعف المناعة لهؤلاء المصابين بالامراض المزمنة.
ودعت كل رب اسرة لحماية هذه الفئة من اسرته والتعامل بطريقة ”أن الجميع حولهم مصاب، وانهم عرضة للإصابة الأكيدة وعزلهم عن الجميع حتى تمر هذه الموجة الشديدة من الجائحة“.