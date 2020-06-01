الحكومة اليمنية: غريفيث عجز عن تشخيص المشكلة او انه لا يريد ذلك

السبت 06 يونيو-حزيران 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عبد الرقيب فتح، السبت 6 يونيو/حزيران، إن المبعوث الأممي مارتن غريفيث، عجز عن تشخيص أزمة اليمن.

وأوضح ”فتح“ في تغريدة على ”تويتر“، أن "إحاطات مارتن غريفيث، التي يقدمها لمجلس الأمن متماثلة ولا جديد فيها سوى مستويات التفاؤل المبني على عدم الموضوعية أو التشخيص الدقيق لما يحدث في الواقع".

وأضاف: "تشخيص المشكلة يمثل ثلثي حلها؛ لكن غريفيث عجز أو لا يريد ذلك".

وسبق أن شدد غريفيث على حرصه الدائم في التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة اليمنية، مؤكدا أنه يعمل على مسافة واحدة من جميع الأطراف في سبيل التوصل إلى حل عاجل ينهي الوضع الإنساني المتفاقم بسبب النزاع.

وتشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.