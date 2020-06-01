أمير سعودي شهير يرد بعمق على حمد بن جاسم بخصوص الحل في الرياض

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رد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، على رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، بعدما شن هجوما حادا على دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في الذكرى الثالثة للأزمة الخليجية.
وقال الأمير السعودي، ردا على تغريدات المسؤول القطري على "تويتر"، إن "حمد بن جاسم يطل من جديد واعظًا ومنظرًّا. الجديد أنه يستشهد بقول الله عز وجل (ولا يحيق المكر السيء إلّا بأهله) صاحب تسجيلات الوفاء الجيد تجاه السعودية مع القذافي يتحدث عن المكر السيء. (الحصار) ما هو إلا نتيجة لأعماله وإرثه ووجوده ومكره السيء. وماداموا بخير.. فكل عام وهم بخير!".
وكتب الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، سلسلة تغريدات متتالية عبر حسابه في تويتر، بمناسبة دخول الأزمة الخليجية عامها الرابع (5 يونيو/ حزيران 2017)، عندما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
وقال: "صحيح، كما تقولون، أن الحل في إحدى عواصمكم، لأن الأزمة بدأت هناك، وليس في الدوحة. لكن من لا يزن الأمور بالعقل، ولا يعرف العدالة مع شعبه، لا يعرفهما في مواقفه مع الغير".