قرار رسمي بمنع 5 نواعم من الإعلاميات من الظهور على الشاشة

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أصدر المجلس الأعلى للإعلام المصري ، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بمنع عدد من الإعلاميات من الظهور على الشاشة إلا بعد حصولهن على ترخيص من نقابة المهن الإعلامية وهم: "بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وريم البارودي، وهالة فهمي، وعلا شوشة".
وقرر المجلس منع ظهورهم على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام أو لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد في جداول النقابة أو الحصول على ترخيص منها بمزاولة المهنة.
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون تنظيم نقابة الإعلاميين، وكذلك لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، وأيضا لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول وأخلاقيات المهنة.
وجاء القرار بعد حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى رقم 9921 لسنة 74 قضائية والصادر بجلسة 22 مارس 2020، وأيضا كتاب نقابة الإعلاميين في شأن قيام عدد من مقدمي البرامج بمزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح بمزاولة المهنة.
واستند القرار، إلى تقرير لجنة الرصد بشأن عدد من البرامج الطبية التي يقدمها شخصيات غير مؤهلة، وتوصية لجنة الشكاوى بشأنه.