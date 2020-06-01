دراسة جديدة لا تعرفها النساء عن الرجل الأصلع

السبت 06 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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دراسة جديدة ومثيرة، قد تثير فزع الرجال "الصلع" ، تشير إلى أن الرجل "الأصلع" هو الأكثر عرضة للمعاناة الشديدة والأعراض القاسية لفيروس كورونا.

وقال البروفيسور كارلوس وأمبير من جامعة "براون" والمشرف على الدراسة لصحيفة التليغراف " أن الصلع هو مؤشر على شدة المرض".

كما كشف تحليل بيانات المرضى في أسبانيا أن عددا كبيرا من الرجال الذين يعانون من الصلع تم نقلهم إلى المستشفيات بعد إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد.

وعزا الباحثون ذلك إلى أن الهرمونات الجنسية الذكرية قد تساهم في تساقط الشعر وتزيد من قدرة فيروس كورونا على مهاجمة الخلايا.

ونقلت الصحيفة عن أحدهم قوله " نعتقد أن الأندروجينات أو الهرمونات الذكرية هي بالتأكيد بوابة دخول الفيروس إلى خلايانا".

ويعتقد أن الأدوية التي تستخدم لمقاومة الصلع، يمكن أن تساعد المريض على مقاومة كورونا وتزيد من فرص نجاته من الفيروس.