قرار رسمي بمنع 5 نواعم من الإعلاميات من الظهور على الشاشة دراسة جديدة لا تعرفها النساء عن الرجل الأصلع حطم رقما قياسيا.. رونالدو أول ملياردير في عالم كرة القدم المسؤول الحوثي المثير للجدل والمُكَلَف بإعداد “بروتوكول علاجي“ لفيروس ”كورونا“ يصاب بالفيروس.. شاهد فيديو مخيف .. هكذا يبتلع البحر عشرات المساكن إلى إعماقه .. انهيارات أرضية قيادي جنوبي بارز يوجه اتهامات خطيرة لـ”المجلس الانتقالي“ ويتحدث عن موافقة حكومية على تحركاته طائرة تصل حضرموت قادمة من الامارات على متنها 293 يمنيا أول دولة في العالم أعلنت تأييدها لمبادرة السيسي إنقاذاً لحفتر الذي يحتضر عسكريا في ليبيا مدير مختبر الميكروبيولوجيا والفيروسات بإيطاليا يكشف عن نتيجة علمية مذهلة بخصوص كورونا يكشف عنها لأول مرة بيروت تكشف عن فستان زفاف لا يخطر على بال فتح شهية تجار الهيرويين.. صور
دراسة جديدة ومثيرة، قد تثير فزع الرجال "الصلع" ، تشير إلى أن الرجل "الأصلع" هو الأكثر عرضة للمعاناة الشديدة والأعراض القاسية لفيروس كورونا.
وقال البروفيسور كارلوس وأمبير من جامعة "براون" والمشرف على الدراسة لصحيفة التليغراف " أن الصلع هو مؤشر على شدة المرض".
كما كشف تحليل بيانات المرضى في أسبانيا أن عددا كبيرا من الرجال الذين يعانون من الصلع تم نقلهم إلى المستشفيات بعد إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد.
وعزا الباحثون ذلك إلى أن الهرمونات الجنسية الذكرية قد تساهم في تساقط الشعر وتزيد من قدرة فيروس كورونا على مهاجمة الخلايا.
ونقلت الصحيفة عن أحدهم قوله " نعتقد أن الأندروجينات أو الهرمونات الذكرية هي بالتأكيد بوابة دخول الفيروس إلى خلايانا".
ويعتقد أن الأدوية التي تستخدم لمقاومة الصلع، يمكن أن تساعد المريض على مقاومة كورونا وتزيد من فرص نجاته من الفيروس.