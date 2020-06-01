فيديو مخيف .. هكذا يبتلع البحر عشرات المساكن إلى إعماقه .. انهيارات أرضية

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انتشر مقطع فيديو مرعب لانجراف عدد من المباني في النرويج إلى البحر، عقب انهيار أرضي.
ونشرت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي مقطع الفيديو وعلقت عليه بالقول : " فيديو يرصد لحظة انجراف عدة مبانٍ إلى البحر بعد انهيار أرضي قوي في بلدية ألتا، شمال النرويج.. "فَسُبحَـانَ الَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شيء وَإِلَيهِ تُرجَعُونَ".
وعلق أحد متابعيها بالقول : " وتجدين هنا بهذه الأراضي بين الجيران صراعات على الأراضي والحدود ببنهما وما الملك إلا لله من أعطى هاهو أخذ".
وعلق آخر : " أراد الله أن يُدرك الإنسان حجمه وضُعفه وقلة حيلته وعجزه عن رد قضاء الله ومقاديره.. حتى لا يطغى الإنسان ويتجبر بغير حق".