طائرة تصل حضرموت قادمة من الامارات على متنها 293 يمنيا

السبت 06 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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استقبل مطار الريان بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، شرقي اليمن، رحلة جوية قادمة من الامارات على متنها 293 يمنياً من العالقين في دولة الإمارات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، إن "مطار الريان في مدينة المكلا (عاصمة حضرموت) استقبل رحلة دولية قادمة من دولة الإمارات وعلى متنها 293 مواطناً يمنياً من العالقين في الخارج".

وأضافت أن إجلاء العالقين من الإمارات جاء وفق بروتوكول إعادة العالقين اليمنيين في الخارج.

وسبق هذه الرحلة رحلتين لعالقين في الأردن استقبلهما مطار سيئون، ورحلة بحرية أولى لعالقين في جيبوتي، إضافة إلى خروج مئات العالقين في السعودية عبر منفذ الوديعة البري.

وفي أواخر مايو الماضي، أقرت الحكومة اليمنية، بروتوكول إعادة العالقين وقامت بإعادة تفعيل المطارات واستقبال الرحلات الجوية عبر شركة طيران اليمنية لإعادة رعاياها العالقين في الخارج، منذ توقف حركة الطيران عالمياً بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).