السعودية تسجل رقما كبيرا في عدد اصابات كورونا وجدة تغلق المساجد

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 3121 إصابة جديدة بـفيروس كورونا في المملكة، فيما تم تسجيل 1175 حالة تعافٍ جديدة.
كما تم تسجيل 34 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة إلى 676 حالة وفاة.
وبحسب وزارة الصحة السعودية، فإن عدد الحالات النشطة في المملكة هي 26،402 منها 1484 حالة حرجة.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية أصدرت، الجمعة، تعميماً لمنسوبي المساجد بمدينة جدة، يتضمن إيقاف صلاة الجمعة والصلوات الخمس في المساجد بدءا من صلاة الفجر اليوم السبت الرابع عشر من شهر شوال 1441هـ، ولمدة 15 يوماً والاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس، ويقال فيه "صلوا في بيوتكم".
ويأتي التعميم الذي أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية استناداً إلى بيان وزارة الداخلية الصاد يوم الجمعة الثالث عشر من شوال الجاري لعام 1441هـ، المشار فيه إلى التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، والذي تقرر معه إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا ومنها إيقاف الصلوات في المساجد.